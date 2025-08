Peter Tatchell : «Dénonciation de l’homophobie du Hamas et solidarité avec la Palestine»

Lors du défilé annuel de la Brighton Pride, l’un des plus importants événements LGBTQ+ au Royaume-Uni, un contingent mené par la Peter Tatchell Foundation (PTF) a choisi cette année de mettre en lumière une cause encore largement ignorée par le mouvement LGBTQ+ international dont de plus en plus de militants soutiennent l’autonomie de la Palestine : la répression des personnes queer en territoire palestinien, particulièrement sous le régime du Hamas à Gaza.

« Il est important de rappeler que les organisations, événements et revendications LGBTQ+ sont totalement interdits dans la bande de Gaza. Sous le contrôle autoritaire du Hamas, des personnes sont régulièrement emprisonnées, torturées, parfois même exécutées en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre », a déclaré Peter Tatchell, militant vétéran des droits humains et fondateur de la PTF.

Une voix isolée pour les queers palestiniens

La Peter Tatchell Foundation se distingue comme l’une des rares organisations de défense des droits humains à dénoncer à la fois la violence militaire israélienne ET l’homophobie du Hamas. «De nombreux groupes queer s’élèvent contre la répression en Russie, en Ouganda ou en Afghanistan, mais ignorent les LGBTQ+ palestiniens. Ils dénoncent le génocide en Palestine, mais sont silencieux du sort des personnes LGBTQ+ qui y vivent sous l’autorité du Hamas. C’est une trahison honteuse. Le mouvement LGBTQ+ mondial a échoué envers les queers de Gaza », déplore Tatchell, ajoutant que la foule de Brighton Pride leur a réservé un accueil enthousiaste pour cette prise de position courageuse.

Double condamnation : Israël et Hamas

En effet, la position du militant britannique est sans équivoque : « Nous condamnons à la fois le génocide mené par Israël, l’antisémitisme et la tyrannie du Hamas. » Il précise : «On ne peut pas se limiter à dénoncer le génocide des palestinien par le gouvernement israélien.»

Il qualifie le Hamas de dictature sexiste, homophobe et antisémite qui réprime brutalement toute dissidence : journalistes, syndicalistes, avocats, féministes, socialistes et étudiants subissent la répression, et des Palestinien·nes critiques du régime sont exécuté·es.

Pour Tatchell, il ne saurait y avoir de véritable libération du peuple palestinien sans celle des femmes et des personnes LGBTQ+. Il appelle à l’égalité pour toutes et tous — personnes arabes, juives, LGBTQ+, femmes — des deux côtés de la frontière.

Un plaidoyer pour une paix juste et inclusive

Appuyant l’appel de plusieurs leaders palestiniens en faveur d’une solution à deux États, la PTF réclame une paix fondée sur la coexistence, la sécurité, la démocratie et les droits humains pour toutes les populations concernées, y compris les personnes LGBTQ+.

« Nous exigeons un cessez-le-feu immédiat, la libération des otages israéliens et des prisonnier·ères politiques palestinien·nes, notamment Marwan Barghouti », précise Tatchell. Ce dernier, figure centrale du mouvement national palestinien, est emprisonné par Israël depuis 2002. Populaire et modéré, il prône une résolution négociée du conflit et rejette les attaques contre les civils.

Peter Tatchell, pilier historique des fiertés britanniques

Militant infatigable pour les droits, Peter Tatchell, a contribué à organiser la toute première marche des fiertés du Royaume-Uni en 1972 à Londres. Depuis la relance de Brighton Pride en 1991, il y participe presque chaque année de même qu’aux défilés de Londres et Manchester. Sa présence constante témoigne d’un engagement qui allie visibilité queer, dénonciation de toutes les oppressions et solidarité transnationale.

Britannique originaire d’Australie, Peter Tatchell, 73 ans, a été co-président d’honneur de Fierté Montréal en 2014.