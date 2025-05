Feu de camp et fierté…

PLEIN BOIS CLUB RESORT CAMPING POUR LES SERVICES ET LES ACTIVITÉS

Certains campings se distinguent par leur tranquillité ou leur charme naturel, le Plein Bois se différencie par son ambiance de fête et de resort gai, ses services et avec ses nombreuses activités estivales. Non loin de Rigaud, à l’ouest de Montréal, avec plus de 60 acres et environ 450 sites aménagés sur un terrain boisé, ce camping de Sainte-Marthe offre tous les services disponibles : du wifi à la boulangerie en passant par la crèmerie, la salle de gym, un club, des sentiers pédestres et des espaces de jeux. Et depuis 2015, le Plein Bois a fait l’objet de beaux réaménagements et de travaux en vue d’améliorer constamment l’ensemble de ses infrastructures. Deux piscines creusées et chauffées (dont une qui est nudiste) et un spa attirent bien des campeurs d’un jour ou d’un week-end lors des journées les plus chaudes de l’été. Les week-ends, le Plein Bois se transforme pour offrir une variété de partys et de thématiques : DJ de renom de Montréal et d’ailleurs, drag queens, danseurs sexy, etc., tout est là pour faire la fête, danser, s’éclater et faire de belles rencontres… Plusieurs thèmes sont à l’agenda des activités : du 23 au 25 mai, c’est le week-end Exposants ; du 30 mai au 1er juin, Plein Bois en lumière ; du 6 au 8 juin, c’est la fin de semaine Disco Fluo ; du 13 au 15 juin, c’est un Bal masqué / Carnaval ; du 20 au 22 juin, la fin de semaine Bonne fête Québec, c’est le week-end familial et entre amis (familles et amis 18+) ; elle sera suivie du week-end de la fête du Canada, du 27 au 29 juin. Du 4 au 6 juillet, les Bears seront à l’honneur ; place au week-end Fétiche, du 11 au 13 juillet ; puis à une Fiesta mexicaine, du 18 au 20 juillet. On est déjà assurés de s’amuser lors de la fin de semaine du Noël des campeurs, du 25 au 27 juillet, avec son défilé, ses décors, etc., week-end qui est généralement très couru par les campeurs et les visiteurs. En août et septembre, ça se poursuit avec des thématiques tout aussi colorées, allant du week-end T-Dance, du 1er au 3 août ; au week-end Cinéma Plein air du 7 au 10 août ; au week-end Western (familles filles 18 ans), du 15 au 17 août ; au week-end Militaire – Uniforme, du 22 au 24 août ; au week-end Casino, du 29 au 31 aout.

En septembre, place à PB a du talent (5 au 7 septembre), à l’Halloween (12-14 septembre), et à l’Oktoberfest (19-21 septembre). On propose aussi à la clientèle des 5@7 tous les vendredis, samedis et dimanches (et les jeudis dès le 23 juin). À ne pas oublier le KARAOKÉ, tous les vendredis de 21 h à 1 h. Bref, on ne s’ennuie jamais au Plein Bois…

INFOS | Plein Bois : club resort camping, 550, chemin Saint-Henri, Sainte-Marthe.

T. 450 459-4646

https://www.campingpleinbois.com

L’ÉMERAUDE, POUR PROFITER DU CALME DE LA NATURE

Parmi les campings pour hommes, le Domaine Émeraude ressort du lot par sa taille et son aspect intimiste. Dès le début juin, soit avec l’arrivée du beau temps et de la chaleur estivale, ce camping offre un environnement de prédilection avec sa végétation abondante, ses arbres matures et sa tranquillité. Situé dans le secteur de Nicolet- Yamaska, on peut profiter des attraits et activités de la région si on le désire (vélo, randonnée en plein air, etc.). Le Domaine Émeraude offre une piscine d’eau salée et chauffée ainsi que deux spas. Contrairement à d’autres campings, on va à l’Émeraude parce que c’est un camping où les gens apprécient le calme et la quiétude des lieux. En effet, on n’y organise pas de partys ou de soirées thématiques. Les campeurs peuvent se faire une soirée entre eux, avec de la musique, mais celle-ci doit faire place au silence dès minuit. Il y a généralement un BBQ communautaire les samedis soirs pour rassembler les gens et c’est une belle activité. Le Domaine compte 25 terrains avec services et une quinzaine d’autres sans services, mais on peut louer également huit roulottes et deux grandes cabines-chalets pour la durée d’un week-end ou plus encore. Pour se mettre encore plus dans l’ambiance de l’environnement luxuriant et naturel, l’île Ronde vous permet de parcourir ses sentiers — et même de s’y perdre — tout en pratiquant le naturisme qui y est permis. Il y a une certaine proximité des gens, tout le monde se parle, c’est très convivial. Alors, au lieu de suffoquer dans le béton de la grande ville, pourquoi ne pas vous évader, au moins pour quelques jours, au Domaine Émeraude et vous entourer de verdure et de fraicheur ?

INFOS | Domaine Émeraude — Centre de loisirs et de camping pour hommes

261, rang de la Grande-Terre, Saint-François-du-Lac

T. 450-568-3634

https://www.domaine-emeraude.com