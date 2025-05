Une première : une femme trans en couverture du magazine Les Affaires

Victoria F. Legault, directrice générale d’Aide aux Trans du Québec, — dont nous vous proposons un portrait dans l’édition de Fugues de Juin 2025 —, fait la couverture du dernier numéro du magazine Les Affaires, qui vient, lui aussi, à peine de sortir.

Une première femme transgenre en couverture de ce magazine d’affaires qui a longtemps été très conservateur, est un jalon important qu’il est important de souligner. Bravo à l’équipe de Les Affaires et félicitation Victoria… ton est parcours inspirant.



Dans une entrevue intitulée « Des frontières à franchir, des plafonds à briser », Victoria revient sur son parcours en tant que femme trans dans le monde des affaires. Elle y aborde les défis liés à la visibilité, les obstacles systémiques encore présents, et surtout, l’importance de créer des environnements professionnels inclusifs et équitables. Son message est clair : «il y a encore du chemin à faire, mais on peut le parcourir ensemble».



Les Affaires a pris le temps de creuser ces enjeux dans leur numéro spécial EDI, alors que le milieu des affaires plie sous Donal Trump chez nos voisins du Sud. L’équipe du magazine a compris, elle aussi, que c’est en donnant de la place aux voix minoritaires qu’on fait avancer les choses, pour de vrai.

