Les actualités automobiles de juin 2025

Impossible de parler automobile sans parler de la guerre tarifaire, cadeau en ce printemps de Trump. Branle-bas de combat dans les directions de tous les constructeurs. Des changements importants risquent d’intervenir dans les mois qui viennent.



Tesla : le ridicule ne tue pas

Dans une décision surprenante, Tesla a annoncé une hausse des prix de ses véhicules, variant de 13 à 22 % selon les modèles. Est-ce vraiment la meilleure stratégie pour Elon Musk, alors que les profits de l’entreprise ont chuté de 71 % et que les immatriculations ont reculé de 13 % au premier trimestre 2025? Les actes de vandalisme et les appels au boycottage se poursuivent, même si Musk a pris ses distances avec Donald Trump, tout en continuant à appuyer sa politique économique.

Tout pour plaire à Trump

Mercedes a annoncé que, d’ici deux ans, 70 % des modèles vendus aux États-Unis seront assemblés dans son usine de Tuscaloosa, en Alabama. Le constructeur allemand prévoit aussi le lancement d’un nouveau modèle mieux adapté aux goûts des consommateurs américains. On ignore encore si ce modèle spécial USA sera basé sur la Classe C ou E — des berlines compactes ou intermédiaires —, ou encore sur une adaptation du VUS GLC. Bien sûr, il s’agira d’un véhicule électrique, d’autant plus que l’usine de Tuscaloosa est située à côté d’une installation de fabrication de batteries.

La camionnette à la conquête du luxe

Jusqu’au début des années 2000, le luxe automobile se déclinait surtout entre limousines et voitures sport. Puis sont arrivés les VUS, qui ont rapidement troqué leur image de baroudeur contre une allure plus bourgeoise. Pensons au Cadillac Escalade, au Lincoln Navigator ou au Mercedes-Benz GLS Maybach. Même des marques prestigieuses et sportives se sont lancées dans l’aventure : Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, Lamborghini… et même Ferrari avec le Purosangue.

Aujourd’hui, un nouveau segment émerge, menaçant de reléguer les VUS de luxe au garage : les camionnettes de prestige. Oublions la traditionnelle forme de boîte à chaussures, pratique mais peu séduisante. Avec une carrosserie stylisée et une finition ultra-luxueuse, la camionnette peut désormais rivaliser avec les plus grandes. Le Japon ouvre la voie avec des modèles comme le Nissan Elgrand et le Toyota Alphard, non exportés chez nous, mais très populaires en Chine. À l’origine strictement utilitaires, ces fourgonnettes sont devenues les véhicules préférés des dirigeants d’entreprise, artistes et politiciens.

La limousine de Monsieur est avancée? Pardon… La camionnette de Monsieur est avancée!

Vision V de Mercedes-Benz

L’idée de la camionnette de luxe, née au Japon, inspire aujourd’hui les designers de

Mercedes-Benz. Le constructeur prévoit lancer un modèle très haut de gamme baptisé Vision V. Présenté au Salon de l’auto de Shanghai, ce véhicule vise clairement le marché chinois, très friand de ce type de format.

Difficile de ne pas penser à la célèbre phrase de Baudelaire : « Tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté. » Malgré sa silhouette de fourgonnette, le Vision V ne ressemble en rien à un utilitaire classique : design soigné, matériaux raffinés, confort inégalé. Mercedes entend aussi conquérir le marché américain en produisant ce nouveau modèle dans son usine de l’Alabama.

Toyota Corolla Cross 2026 : plus techno, un peu plus chic La compétition est féroce dans le segment des VUS compacts, et le Toyota Corolla Cross s’y démarque bien. Pour conserver sa popularité, Toyota lui offre un léger restylage pour 2026.

Certains diront que ce ne sont que des ajustements cosmétiques, mais ils apportent tout de même des améliorations notables : une nouvelle calandre, distincte pour la version hybride, et surtout une console centrale redessinée, offrant plus de rangement. Le changement le plus marquant? L’écran tactile passe de 8 à 10,5 pouces.

Les options se multiplient également : toit noir contrastant, nouvelles jantes de 18 pouces, sièges arrière chauffants selon les versions.

Côté motorisation, rien ne change : un 4 cylindres de 169 chevaux pour les versions à essence, et un système hybride de 196 chevaux, qui affiche une consommation combinée de 5,6 L/100 km, comparativement à 7,5 L/100 km pour les modèles thermiques.

Les prix du modèle 2026 n’ont pas encore été annoncés, mais vu l’instabilité actuelle du marché automobile et la valse des taxes à venir, il y a fort à parier qu’ils seront à la hausse par rapport à ceux du modèle 2025.