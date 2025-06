Un bien-cuit sur de la musique rap! – Drag Race All Stars (saison 10, épisode 5)

Tentant comme elle peut de se renouveler, la production de RuPaul’s Drag Race All Stars a commandé un bien-cuit sur un air de rap aux reines qui ont performé devant Chappell Roan lors du 5e épisode de la 10e saison.

Peu après le premier épisode qui a vu Tina Burner et Lydia Butthole Kollins atteindre le sommet, les autres reines devaient répartir leurs points MVQ. Dans un scénario digne d’une cour d’école, Mistress Isabelle Brooks a promis à Nicole Paige Brooks un échange de points, avant de préciser qu’elle donnerait le sien à la toute fin pour voir comment les autres agiraient…

Ce qui devait arriver arriva : après la remise du point de Nicole à Mistress, Kerri a donné le sien à Jorgeous. Puis, Mistress a remis le sien à Jorgeous et cette dernière lui a rendu la pareille. Résultats : Nicole et Kerri n’avaient aucun point, pendant que Mistress et Jorgeous rigolaient comme des gamines.

Bien entendu, All Stars ouvre la porte aux stratégies. Les deux reines ont le droit de mentir. Nicole a été d’une naïveté fascinante. Mais dans un monde où la laideur étend ses tentacules un peu plus chaque jour, il y a fort à parier que plusieurs fans n’apprécient pas ces tactiques de bas étages.

De retour à l’atelier, la semaine suivante, Lydia est « devenue » la drag daughter de Mistress, avant que celle-ci plonge dans une séance de bitchage avec Nicole. La présence de MIB est encore toute jeune dans All Stars, mais son disque commence déjà a sauté. Contrairement à certaines grandes gueules belliqueuses dans leurs raisons régulières (Silky Nutmeg Ganache, Ra’Jah O’Hara, Roxxxy Andrews) qui ont tenté de montrer un autre visage par la suite, MIB se complaît dans le chaos, sans se rendre compte qu’elle expose à quel point se cache un humain brisé derrière son maquillage.

Rap & Roast

Après l’annonce du défi consistant à roaster ses adversaires en reproduisant les codes et les paroles du rap, Lydia avait la responsabilité d’assigner l’ordre de performances. Au terme d’une consultation pour connaître les préférences de ses collègues, elle a créé un ordre politically correct, avant de voir apparaître dans l’atelier une idole, Chappell Roan, pour qui elle a performé en première partie lors d’un spectacle à Pittsburgh en 2024.

Lors du bien-cuit, Tina a démontré sa maîtrise du rythme et du shade, malgré une tendance à vouloir en dire trop. Nicole a démarré lentement, avant de monter en puissance avec des images percutantes. Lydia a été si bonne qu’on voudrait tout réécouter pour décortiquer sa pensée.

MIB a été bonne, sans être à la hauteur de sa réputation de vilaine. Pourtant, on a vu la caméra insister sur les rires de RuPaul : une façon pour la production de placer les pions pour une victoire à venir.

Nous avons eu la même impression pendant le numéro de Jorgeous, dont la performance physique a de loin surpassé sa drôlerie verbale. Finalement, Kerri a offert un roast indirect à ses adversaires avec de très bonnes paroles.

Little Shop of Whores

Lors du défilé, Tina est arrivée en blanc et en rose, comme un ensemble de fleurs qui en révèle une géante. Ses pétales étaient un peu fanées, mais elle a rarement été aussi jolie sur la scène de Drag Race.

Jorgeous est arrivée en petite plante monstrueusement sexy avec un costume franchement bien fait, mais qui ne réinventait rien. Preuve que la réflexion sur son art n’a jamais été sa force.

Nicole a défilé dans une robe cactus magnifique, avant de révéler un justaucorps blanc illustrant supposément le cœur de la plante désertique : une erreur de débutante pour cette vétérane.

Lydia portait une robe noire avec une immense plante carnivore sur le bras : simple, mais terriblement efficace!

Mistress est apparue en cactus brillant qui rappelait les couleurs de Mario Bross.

Kerri a vite délaissé un énorme attirail pour défiler sa presque nudité sans aucun lien avec le thème.

Sans surprise, Mistress et Jorgeous ont fini dans le top 2 des juges. Lors du lipsync sur la chanson Hot To Go de Chappell Roan (formidable juge invitée), le haut niveau d’énergie de la petite a surpassé l’intensité que la plus grande investissait dans les paroles.

Toutefois, la reine-mère les a sacrées co-gagnantes en leur offrant un demi-point chacune. La semaine prochaine : les préliminaires de ce deuxième groupe se terminent avec un rusical.