Deux figures engagées récompensées au prix Action LGBTQ+ 2025

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, responsable de la Condition féminine et de la lutte contre l’homophobie et la transphobie, Martine Biron, a rendu hommage à deux figures majeures de l’inclusion au Québec dans le cadre de la 2e édition du prix Action LGBTQ+.

Lors d’une cérémonie tenue au Musée de la civilisation à Québec, la ministre a salué la contribution remarquable de Donald Picotte, lauréat dans la catégorie Hommage, et d’Interligne, récompensé dans la catégorie Milieu de vie en confiance.

Donald Picotte, figure bien connue du milieu LGBTQ+ québécois, a reçu un prix bien mérité pour son engagement indéfectible depuis plus de 35 ans. Que ce soit dans les syndicats ou les milieux communautaires, son action a toujours été guidée par une volonté ferme de faire avancer les droits des personnes de la diversité sexuelle et de genre.

Il a marqué les esprits par ses conférences, formations et interventions dans les milieux de travail et les écoles. Il est aussi à l’origine de la formation Ni plus, ni moins, comme tout le monde, offerte depuis près de deux décennies aux membres affiliés à la CSN. Grâce à son militantisme enraciné dans l’éducation et la sensibilisation, Picotte s’impose comme un modèle pour les générations actuelles et futures.

Interligne, un pilier au service des communautés

Dans la catégorie Milieu de vie en confiance, c’est Interligne, anciennement connu sous le nom Gai Écoute, qui a été récompensé. En 2025, l’organisme célèbre son 45e anniversaire, fort d’un parcours exemplaire au service des personnes LGBTQ+.

Interligne offre des services d’écoute, d’intervention et de sensibilisation qui soutiennent chaque année des dizaines de milliers de personnes partout au Québec. Son impact est tangible : des milieux plus sécuritaires, accueillants et ouverts, que ce soit à l’école, au travail ou à la maison.

L’organisme a su évoluer avec les réalités d’aujourd’hui, élargissant sa mission pour mieux refléter l’ensemble des identités sexuelles et de genre. Il joue également un rôle central dans la recherche et le développement de meilleures pratiques, notamment en ce qui concerne la violence homophobe et transphobe. Ce leadership et cette capacité d’adaptation expliquent largement la reconnaissance qui lui est accordée.

Une reconnaissance gouvernementale importante

« Je tiens à féliciter toutes les personnes et organisations finalistes et lauréates de la 2e édition du prix Action LGBTQ+», a déclaré la ministre Martine Biron. «Votre dévouement à la défense des droits et au mieux-être des personnes de la diversité sexuelle et de genre est inspirant. Vous êtes des figures d’engagement pour l’ensemble de la société québécoise. Le gouvernement du Québec est résolu à poursuivre sa collaboration active avec les organismes œuvrant auprès des communautés LGBTQ+ ».

La ministre a également souligné le travail des finalistes des deux catégories qui se sont démarqués par leur engagement en matière de lutte contre l’homophobie et la transphobie.

Le prix Action LGBTQ+ en bref

La ministre a rappelé que le prix Action LGBTQ+, créé par le gouvernement du Québec, est la plus haute distinction officielle visant à reconnaître les contributions qui font avancer les droits et l’inclusion des personnes LGBTQ+. «Il s’inscrit dans la Politique québécoise de lutte contre l’homophobie ainsi que dans le Plan d’action gouvernemental 2023-2028, lancé en décembre dernier, qui vise à renforcer les réseaux communautaires et le soutien aux personnes LGBTQ+ partout sur le territoire.»

L’an dernier, le GRIS national, regroupement des 5 GRIS du Québec, a remporté le tout premier prix Action LGBTQ+ du gouvernement, dans la catégorie Milieu de vie en confiance. Pour sa part, Dominique Dubuc recevait le prix dans la catégorie Hommage.