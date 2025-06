Des soirées flamboyantes à ne pas manquer à Fierté Montréal 2025

Parmi les centaines d’activités prévues lors de Fierté Montréal 2025, certaines soirées se démarquent par leur audace, leur créativité et leur puissance festive. Voici 8 événements qui feront vibrer (ou rire) la métropole du 31 juillet au 10 août, chacun incarnant une facette éclatante de la culture 2SLGBTQIA+.

Que vous ayez envie de danser, de rire, ou de célébrer avec les gens de votre communauté ou d’en découvrir une ou des nouvelles, vous trouverez certainement une ambiance pour être la version la plus libre et expressive de vous-même ! Préparez-vous, l’été s’annonce résolument queer.

Des gags et des paillettes : l’humour queer monte en flèche à Fierté Montréal

Préparez-vous à une soirée où les éclats de rire rivalisent avec les paillettes : Des gags et des paillettes est de retour en force cet été pour deux représentations exceptionnelles (5 et 6 août). Ce spectacle festif promet d’être encore plus éclaté, plus inclusif et plus mordant que jamais. À l’animation, on retrouve le duo aussi drôle qu’attachant formé par Phil Lacroix et Yann Aspirot, connus du public pour leurs rôles de Greg et Tom dans la websérie Mon Bro. Côté artistes, la scène brillera de mille feux grâce à une distribution d’humoristes locaux aussi diversifiée que talentueuse : Tranna Wintour, Coco Belliveau, Charlie Morin, Andrew Khoury, Portia K, Sin Dee, Magali Saint-Vincent et Yasmina Léveillé offriront une série de numéros à la fois hilarants, touchants et résolument brillants. L’événement promet une ambiance survoltée, des réflexions douces-amères et un feu d’artifice de rires scintillants.

Le retour éclaté de Nicky Doll avec Louche XXL

Le jeudi 7 août, le Club Soda sera le théâtre d’une explosion de glamour, de beats house et de freaks en liberté avec Louche XXL, la version grand format de la mythique Louche Party signée Nicky Doll, vedette de Drag Race France. After officiel de la Soirée 100% Drag, cette nuit promet d’être un cabaret intergalactique où drag, musique et sensualité fusionneront.

Le line-up est à couper le souffle : Detox, icône internationale, Makayla, prodige du drag canadien, J4DE, performeur queer à l’univers pop-fantasy, sans oublier Satinée, Aizysse Baga, Kuntiana, avec aux platines Ian Jackman et Paolo Askia. Dans un Club Soda transformé en Studio 54 futuriste, c’est la soirée pour vivre la démesure queer dans toute sa splendeur.

PHOTO : TeQCno / Matthia sGeerts PHOTO : TeQCno / DJ TDon

Un temple des plaisirs sonores avec Pleasuredome III

Le vendredi 8 août, le mythique dôme de la SAT se métamorphosera à nouveau, cette fois en un Pleasuredome exalté pour la troisième édition d’un événement déjà culte. Cette fête sensorielle célèbre le désir, l’abandon et la chaleur humaine, avec un alignement de DJ qui ont le pouvoir de faire fondre les murs. Le New-Yorkais Dropo ouvre les hostilités avec un mix enivrant de house, disco et techno, suivi de Karim Olen Ash, qui incarne l’héritage des musiques noires à travers une house fiévreuse et émotive. Et pour faire vibrer les racines locales, les flamboyants West End Gays livreront un set bouillant d’italo et de hi-NRG, ancré dans la tradition des soirées queers montréalaises. C’est une nuit où les corps s’expriment, où la musique devient refuge, et où la fête est un manifeste queer.

Un trip cosmique et poilu avec le Bear Playground — Perdu dans l’espace

Le dernier samedi du festival, prépare-toi à t’embarquer pour un voyage intergalactique lors de la soirée Bear Playground — Perdu dans l’espace. Sous le dôme de la Satosphère, cette

édition spéciale de la fameuse fête ursine nous transporte dans un univers rétrofuturiste, où les corps en sueur flottent parmi les étoiles sur des rythmes interstellaires. La soirée s’ouvre avec la fabuleuse Barbada, artiste drag et DJ aux mille facettes, qui fera décoller la foule avec un set cosmique. Ensuite, DJ T’Don, véritable phénomène de la scène nord-américaine, prendra le contrôle des platines pour une nuit de house euphorique et inclusive. C’est une fête où le cuir, les paillettes et la tendresse se rencontrent au cœur de l’espace-temps queer. Que tu sois bear, loutre, chaser, ou simple curieux.se, tout le monde est le bienvenu à bord.

PHOTO : Des Gags Et Des Paillettes / Philippe Lacroix PHOTO : Des Gags Et Des Paillettes / YannA spiro

Clôturez Fierté Montréal 2025 en apothéose avec L’After T-Dance

L’After T-Dance propose une nuit de pure décompression et de liberté sur la piste. Après le Méga T-Dance, on garde l’élan, on augmente le volume et on laisse la magie opérer jusqu’aux petites heures. Trois figures phares de la scène queer électronique vous guideront dans un voyage sonore sans retour : Dijipoune — Résidente de l’underground montréalais, elle injecte ses sets de techno, house et électro avec des vibrations psychédéliques, des perles vintage et des grooves ludiques. Préparez-vous à un trip aussi libre qu’électrisant. Roi Perez — Avec sa signature deep et sensuelle, le DJ berlinois vous emmène dans un vortex de house, de disco et de techno au charme hypnotique. Nene H — Véritable tornade sonore, elle déconstruit les genres avec audace. Entre techno brutale, ghetto house et influences SWANA, ses performances sont aussi politiques qu’envoûtantes.

Et aussi…

Supernature vol. II

Supernature revient le 31 juillet au Club Soda, avec une seconde édition électrisante du plus grand battle de waacking au Canada! Attendez-vous à des battles enflammés, des DJ sets en transe et des performances déchaînées.

Katherine Levac et invité.e.s : l’été de ma Fierté !

Humoriste incontournable de sa génération, Katherine Levac a eu envie de bonifier son spectacle en y ajoutant la présence de quelques ami.e.s. Au théâtre Maisonneuve, le 1er août.

TeQCno

TeQCno, le samedi 9 août à la SAT, offrira l’expérience rave queer-à-la-québécoise! Imaginez un entrepôt des années 90 mêlé à une dystopie cyberpunk — mesh, métalliques, cuir et néons.

• Supernature vol. IIJeudi 31 juillet, 22 h, Club Soda

• Katherine Levac et invité.e.s : l’été de ma Fierté ! Vendredi 1er août, 22 h, Théâtre Maisonneuve

• Des gags et des paillettes — Mardi 5 août et mercredi 6 août, 19 h, Le National

• Louche XXL — Jeudi 7 août au Club Soda

• Pleasuredome III — Vendredi 8 août à la SAT

• Bear Playground : perdu dans l’espace — Samedi 9 août à la SAT

• TeQCno – Samedi 9 août, 22 h, Espace SAT

• L’After T-Dance — Dimanche 10 août au Ste-Catherine Hall

INFOS | https://fiertemontreal.com