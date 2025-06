Karine Jean-Pierre quitte le Parti démocrate pour devenir indépendante

Karine Jean-Pierre, première femme noire ouvertement LGBTQ+ à occuper le poste d’attachée de presse de la Maison-Blanche, aurait quitté le Parti démocrate, selon la maison d’édition de son nouveau livre. Figure marquante de la communauté queer, Jean-Pierre, 50 ans, aurait pris cette décision en janvier, peu après avoir quitté ses fonctions dans l’administration Biden. Elle a alors changé son affiliation politique pour devenir indépendante.

Dans une déclaration faite ce mercredi 4 juin, Jean-Pierre a affirmé qu’après sa démission, elle était redevenue une « citoyenne privée » qui, comme des millions d’autres, devait réfléchir à l’avenir du pays.

« J’en suis venue à la conclusion que le danger auquel notre pays est confronté exige que nous sortions des cases toutes faites, a-t-elle dit. On doit être prêt·es à penser de façon créative et à planifier stratégiquement. »

Cette annonce coïncide avec la sortie prochaine de son livre, publié chez Legacy Lit (une filiale du groupe Hachette), intitulé Independent: A Look Inside a Broken White House, Outside the Party Lines (Indépendante : regards sur une Maison-Blanche dysfonctionnelle, au-delà des lignes partisanes).

This combination of photos shows White House press secretary Karine Jean-Pierre during the daily briefing at the White House in Washington, on Nov. 13, 2024, left, and the cover of her book “Independent: A Look Inside a Broken White House, Outside the Party Lines.” (AP Photo/left, and Grand Central Publishing via AP)

Présenté comme une « analyse révélatrice du système bipartite brisé des États-Unis », l’ouvrage s’appuie sur l’expérience de Jean-Pierre au sein de deux gouvernements démocrates pour inciter les Américain·es à « voter en fonction de leurs valeurs et à préserver leur individualité à l’intérieur des partis politiques ».

La description du livre ajoute : « Dans un pays obsédé par la loyauté aveugle envers un système démocratique à deux partis, Karine Jean-Pierre, ex-attachée de presse de l’administration Biden-Harris, explique pourquoi les Américain·es doivent dépasser les lignes partisanes et embrasser la vie politique comme personnes indépendantes. »

Le livre se veut une critique franche, mais porteuse d’espoir, du système bipartite américain. Jean-Pierre y affirme que la montée du nombre d’électeurs et d’électrices indépendants aux États-Unis est un signal fort : il faut créer un espace politique davantage fidèle aux convictions personnelles qu’à une étiquette partisane.

Jean-Pierre avait succédé à Jen Psaki en 2022, devenant la première personne noire et ouvertement LGBTQ+ à parler au nom de la Maison-Blanche. Elle a remis sa démission le 20 janvier, après l’investiture de Donald Trump.

Elle avait d’abord travaillé sous l’administration Obama, puis s’est jointe à la campagne présidentielle de Joe Biden en 2020. Elle avait ensuite gravi les échelons jusqu’à devenir conseillère principale, puis attachée de presse.

Durant son passage à la Maison-Blanche, elle s’est fait remarquer pour sa fermeté face à la désinformation de la droite, notamment en défendant les droits LGBTQ+. En 2023, elle avait notamment dénoncé une question « irresponsable » concernant les athlètes trans dans le sport de haut niveau.

À la fin de son mandat, elle avait toutefois essuyé des critiques de certaines personnes qui jugeaient qu’elle évitait les questions sur la condition physique de Biden.

La maison d’édition Legacy Lit précise que le livre à paraître plongera les lecteur·rices dans les trois semaines ayant mené au retrait de Biden de la course à un second mandat, ainsi que dans le « sentiment de trahison par le Parti démocrate » qui aurait motivé sa décision.

« Elle offre des arguments clairs et des faits percutants, avec un regard d’initiée sur la nécessité urgente de déconstruire le flot de désinformation qui a marqué les dernières élections, peut-on lire. Elle propose une réflexion passionnée sur les pistes possibles pour aller de l’avant. »