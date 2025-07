Plus de 50 arrestations lors de la fierté à Istanbul

Ce qui devait être un moment de visibilité et de solidarité s’est mué en scène de chaos. Cette année encore, la Marche des Fiertés d’Istanbul, prévue ce dimanche 29 juin dans le centre de la mégapole turque, a été violemment réprimée par les forces de l’ordre.

Les manifestants, rassemblés dans le quartier emblématique de Beyoğlu, brandissaient des drapeaux arc-en-ciel et scandaient des slogans en faveur de l’égalité et de la liberté. Mais très rapidement, la police anti-émeutes est intervenue, utilisant gaz lacrymogènes, canons à eau et balles en caoutchouc pour disperser la foule.

Selon Yıldız Tar, rédacteur en chef de l’organisation et média LGBTQ+ Kaos GL, 54 personnes ont été interpellées, dont six avocats venus apporter une assistance juridique. Dimanche soir, seules sept avaient été relâchées, les autres demeuraient en détention. La confédération syndicale DISK a également indiqué qu’au moins trois journalistes figuraient parmi les personnes arrêtées. Plusieurs autres reporters couvrant l’événement ont par ailleurs été agressés.

L’accès à la place Taksim, haut lieu symbolique de la contestation en Turquie depuis les manifestations de Gezi en 2013, était déjà bouclé dès les premières heures de la journée par un imposant dispositif policier. Dans la foule, des députés de l’opposition ont tenté d’intercéder auprès des autorités, en vain.

Autre motif d’indignation : des journalistes ont été pris à partie, non seulement par des civils aux cris nationalistes ou islamistes, mais aussi, selon plusieurs témoignages concordants, par des policiers eux-mêmes. Une vidéaste a notamment été bousculée alors qu’elle filmait les interventions musclées des forces de l’ordre.

Cette répression, loin d’être un épisode isolé, s’inscrit dans une série d’interdictions ou de dispersions violentes de la Pride à Istanbul depuis 2015, bien que l’homosexualité ne soit pas illégale en Turquie. Sous le gouvernement du président Recep Tayyip Erdogan, le climat s’est nettement durci à l’égard des personnes LGBTQ+, régulièrement ciblées par une rhétorique de plus en plus hostile.

Sur les réseaux sociaux, militants, artistes et simples citoyens ont dénoncé un « déferlement de violence » incompatible avec les principes démocratiques. « Attaquer des gens qui marchent pour l’amour, c’est attaquer la liberté elle-même », s’est indigné Erdem Yener, artiste populaire en Turquie.

En Turquie, comme ailleurs, la Pride demeure bien plus qu’une célébration : elle incarne un acte de résistance. Dimanche, à Istanbul, ce droit fondamental a une nouvelle fois été brutalement piétiné.