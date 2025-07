Les masques tombent à RuPaul’s Drag Race All Stars 10 – Épisode 10

Quoi de mieux que de voir l’une des drags les plus vénéneuses se casser la gueule et une adorable concurrente qui n’aurait jamais dû accéder aux demi-finales recevoir les critiques qu’elles méritent durant le 10e épisode de la 10esaison All Stars de RuPaul’s Drag Race. Divulgâcheurs à venir!

Place aux demi-finales avec Irene the Alien, Bosco, Aja, Jorgeous, Lydia Butthole Kollins, Mistress Isabelle Brooks (MIB), Ginger Minj, Daya Betty et Cynthia Lee Fontaine.

La réunion du top 9 nous apprend que les points accumulés jusque-là ne comptent plus et que chaque épisode verra la reine-mère sacrer une gagnante. Ensuite, les deux drags dans le bas du classement se battront dans un lipsync pour leur vie. Adieu les points, les alliances et les stratégies! On pourra enfin se concentrer sur le talent. Et quoi de mieux pour cela que le défi royal : le Snatch Game?

Dans l’atelier, MIB reprend là où elle avait laissé : mensonges et tentatives de diminuer les autres. Comme le dit si bien Ginger, la drag texane ressent de la joie en rendant les autres inconfortables.

Peu après, on découvre que Ginger tentera de dominer le Snatch Game à nouveau en jouant Reba McEntire, après l’avoir emporté en personnifiant Adele et Phyllis Diller. Daya, qui avait été terrible lors de sa saison, prendra les traits de Jane Lynch, l’actrice qui a joué Sue Sylvester dans Glee. Cynthia fait un choix étonnant en s’attaquant à Dracula. Irene vivra son baptême du défi en Zsa Zsa Gabor.

Jorgeous essaiera de surfer sur le succès obtenu en jouant un bad boy dans une saison précédente en interprétant Pitbull. Bosco prendra les traits de Kenny Kerr, créateur de Boylesque et icône de Las Vegas que RuPaul connaît personnellement. Lydia jouera Pete Burns. Aja se tournera vers Cookie Tookie, une personnalité trans du web. MIB tentera de bien faire en Natalie Nunn du Bad Girls Club.

Raven et Raja sont les invitées de ce défi rempli de hauts et de bas. Ginger est absolument merveilleuse, drôle, rapide et incarnée. À ses côtés, MIB se fait voler la vedette par son faux menton mal maquillé, l’absence de ses blagues et son interprétation colérique uniforme. Cynthia semble si perdue et sérieuse en Dracula qu’on a une pensée pour Denali qui aurait brillé davantage à sa place.

Lydia est drôle, sans plus. Jorgeous est divertissante bien qu’on sente davantage sa personnalité que celle de Pitbull. Bosco fait mille fois mieux que durant sa saison régulière avec son oubliable Gwyneth Paltrow, en multipliant cette fois les personnages de belle façon, sans être transcendante. Daya et Irene sont sympathiques. Aja est oubliable.

Category is : « Tirami-suit »

Lors du défilé mettant en lumière les « suits » de toutes sortes, on retrouve avec ravissement la juge invitée Sarah Michelle Gellar, de l’émission culte Buffy the vampire slayer. Elle est aussi ravissante que pertinente dans ses commentaires.

Bosco présente une œuvre d’art haute couture un peu dandy. Jorgeous arrive en diable dans un complet ample rouge vin, avant de révéler un démon sexy dans une robe prévisible. Daya parade un ensemble de gym gris et révèle une petite robe grise très laide. Cynthia porte un costume surdimensionné aux couleurs du tiramisu et révèle difficilement une robe avec des bouts de tissu pognés dans la craque.

Irene défile dans un magnifique tailleur blanc et doré, avant de révéler une robe beige et rose. Aja arrive dans un tailleur-robe vert métallique aux allures de cocon, avant de révéler une robe papillon. Lydia s’amène dans un tailleur noir avec des touches de bleu superbement construit et révèle une robe bleu métallique un peu fripée.

Ginger arrive dans un ensemble rappelant My Fair Lady et déploie une robe de mariée à froufrous. Puis, MIB porte un costume de bain sur un « fat suit » rappelant son ancien poids (400 livres, selon ses dires), avant de révéler sa nouvelle identité visuelle avec une robe noire banale qu’on a vue mille fois.

Après la victoire évidente de Ginger, on jubile en apprenant que Cynthia et MIB sont dans le bas du classement. Elles s’affrontent alors en lipsync sur une version a capella de Who’s Zoomin’ Who d’Aretha Franklin. Même si les deux reines répètent souvent les mêmes trucs, on sent que MIB est une coche au-dessus. Puisque cette dernière est ensuite sauvée, il faudra attendre encore un peu avant de la voir s’en aller.