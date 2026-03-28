L’élimination la plus choquante de l’histoire à RuPaul’s Drag Race? – Saison 18 (Ep. 13)

Après avoir visionné une cinquantaine de saisons des multiples franchises de RuPaul’s Drag Race à travers le monde, nous n’avons probablement jamais assisté à une élimination plus imprévisible que celle qui a conclu le treizième épisode de cette 18e saison. Attention : divulgâcheurs à venir!

Le retour du top 5 dans l’atelier a bien mal commencé avec le mini défi d’improvisation avec les marionnettes, aussi connu sous le nom de « bitch fest ». Après avoir plongé un bras dans un glory hole, chaque reine en ressortait avec une poupée représentant l’une de leurs concurrentes.

Résumons le tout froidement : c’était une horreur! Juicy a rendu Jane ennuyante. Myke a tout juste fait sourire en Juicy. Nini s’est écrasée en Darlene. Jane était malaisante en Nini. Et Darlene s’est mise à rire en attendant que le temps passe.

Devant pareille débâcle, la reine-mère a décidé qu’aucune d’elles ne méritait la victoire et que les 2500 $ prévus pour la gagnante seraient répartis parmi les membres de l’équipe de production qui ont assisté à la version non-éditée du défi, afin de contre-balancer tout ce temps qu’iels ne retrouveront jamais.

Les Karen en cavale!

Coup de tonnerre : le défi principal impliquait lui aussi de l’improvisation mur à mur! Cette fois, les participantes devaient personnifier une Karen, généralement une femme blanche privilégiée qui se croit tout permis et qui fait un scandale d’un ridicule foudroyant.

Afin de jouer la Karen de stationnement, Juicy a usé de comédie physique, elle a étonné avec sa capacité à improviser, elle a un peu tourné en rond, mais elle a insufflé une étonnante intensité.

Darlene nous a offert une Karen qui vole à l’étalage. Si sa proposition représentait l’archétype de manière moins classique, elle était attachante, drôle, sans retenue et elle semblait beaucoup s’amuser!

À l’arrêt stop, la Karen de Myke était spectaculaire! Usant de toutes les tactiques possible pour s’en sortir, son personnage lui a permis de flirter, de faire rire, de surprendre et de se démarquer.

En retard pour son vol, la Karen de Jane était un bon personnage, sans vraiment nous faire sentir une véritable Karen. On était témoin de son intelligence, mais on la sentait à côté de la plaque.

Finalement, la responsable d’un immeuble à condo, insultée que l’un des résidents décore sa porte avec des décorations de Noël à l’année, a permis à Nini de se rapprocher le plus d’une Karen classique, avec une belle intensité, malgré une certaine redondance.

Défilé en deux temps

Lors du défilé invitant les reines à passer d’un extrême à l’autre, on a vu Juicy arriver dans un costume rappelant Alice au pays des merveilles… qui finit par sentir des poppers et révéler une femme chat très sexy.

Arrivée dans un look de femme au foyer d’un autre temps, Darlene a eu besoin d’à peine quelques secondes pour se transformer en prostituée portant un jeans très court et une camisole blanche.

Myke a épaté la galerie avec sa robe rouge comme une rose géante, avant de se piquer le doigt sur une épine et de présenter ses dessous d’adepte de BDSM en cuir. Magnifique!

Jane s’est contentée d’une robe blanche surdimensionnée par-dessus la lingerie de tenancière de bordel.

Puis, Nini a offert une robe évoquant la statut de liberté en bronze, avant de nous offrir la version kinky avec des piquants verts.

RÉSULTATS

Myke a remporté une troisième victoire amplement méritée en rattrapant Jane Don’t au sommet, pendant que Darlene et Juicy étaient sauvées.

Jane et Nini se sont affrontées sur la chanson Garden of Eden (Lady Gaga). Dès les premières notes, Nini Coco a fait preuve d’une belle énergie, alors que Jane nous rappelait le personnage de sorcière interprété par Bette Midler dans Hocus Pocus.

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Même si Jane était agréable à voir aller, elle n’avait rien d’impressionnant, surtout aux côtés d’une Nini acrobatique dont la performance collait mieux à la chanson. Dans les dernières secondes, on s’est posé question qui tue : RuPaul va-t-elle éliminer la reine avec le meilleur track record de l’histoire de la franchise?

La réponse est oui. Nini fut sauvée à juste titre et Jane a plié bagages… alors que des reines incomplètes comme Juicy et Darlene sont encore en lice. Nous sommes sans mot. Diverti, mais tétanisé.