Jim Obergefell craint que les mariages entre personnes de même sexe « soient effacés » sous Trump 

Jim Obergefell, militant des droits civiques et figure centrale de la cause historique Obergefell c. Hodges ayant légalisé le mariage entre conjoints de même sexe aux États-Unis, sonne l’alarme : sous l’administration actuelle du président Donald Trump, ces mariages pourraient être « effacés ».

Dans une entrevue accordée au magazine Out, l’ancien représentant de l’Ohio a partagé ses appréhensions : « J’ai toujours su que je raconterais mon histoire pour le reste de ma vie. Mais aujourd’hui, ça sonne différemment. Maintenant, je la raconte non seulement avec joie, mais aussi avec peur — la peur que cette histoire soit effacée, que notre mariage soit effacé, que notre droit de dire “oui, je le veux” soit effacé. »

Il poursuit : « On a fait d’énormes progrès, mais chaque avancée dans notre pays est accompagnée d’un recul. Si on ne rappelle pas aux gens d’où on vient, on risque de tout perdre. »

Obergefell se dit reconnaissant de pouvoir être une voix pour sa communauté. « J’ai la chance de pouvoir continuer à me battre pour celles et ceux qui sont marginalisé·es et vulnérables, parce que la communauté LGBTQ+ est inclusive. Et on doit se battre pour tout le monde. »

Une cause historique

Jim Obergefell a été le plaignant principal dans la décision de la Cour suprême des États-Unis en 2015 qui a mené à la légalisation du mariage entre personnes de même sexe à l’échelle du pays. Cette décision, rendue à cinq juges contre quatre, a reconnu le droit fondamental de se marier pour les couples de même sexe, invalidant ainsi les lois des États qui interdisaient de telles unions, et obligeant tous les États américains à les reconnaître et à les enregistrer.

L’affaire avait débuté en 2013 lorsque Obergefell a épousé son conjoint John Arthur, atteint d’une maladie incurable (la sclérose latérale amyotrophique, ou SLA), dans l’État du Maryland, où le mariage entre conjoints de même sexe était légal. Mais après le décès d’Arthur quelques mois plus tard, l’État d’origine d’Obergefell, l’Ohio, refusait de le reconnaître comme époux survivant sur le certificat de décès. C’est ce refus qui a poussé Obergefell à intenter une poursuite contre l’État, une cause qui a finalement été entendue par la Cour suprême en 2015.

Un second mandat inquiétant

Aujourd’hui âgé de 59 ans, Obergefell avait déjà exprimé ses craintes au moment de la réélection de Donald Trump plus tôt cette année. Dans une entrevue avec i News, il avait déclaré :

« La seule chose que les gens devraient tenir pour acquise, c’est que le pire est à venir. [Trump] fera tout ce qu’il veut. »

Il ajoutait : « Tout pourrait s’effondrer très rapidement. La Cour suprême pourrait recevoir des pétitions d’États réclamant l’annulation de la décision [de 2015]… et décider qu’ils ont raison. »

Le deuxième mandat de Trump est d’ailleurs marqué par une vague d’hostilité envers les personnes LGBTQ+. Dès les premiers jours de sa présidence, il a signé une série de décrets anti-LGBTQ+, tenté d’exclure les athlètes trans des compétitions sportives, et a même mis fin au financement d’une ligne d’écoute en prévention du suicide spécifiquement destinée à la communauté LGBTQ+.