L’élimination la plus attendue… – RuPaul’s Drag Race All Stars 10 – Épisode 11

Après 17 saisons régulières et 10 saisons All Stars, rarement une reine a généré un aussi grand tollé que Mistress Isabelle Brooks. Se pourrait-il que ses détracteurs puissent enfin jouir de son élimination? Rien n’est moins sûr au terme du 11e épisode de la 10e saison All Stars de RuPaul’s Drag Race. Divulgâcheurs à venir.

Après la victoire méritée de Ginger lors du Snatch Game, l’élimination de Cynthia Lee Fontaine et la mise en danger de Mistress Isabelle Brooks, les reines se sont réunies pour discuter. En colère, MIB répondait avec une froideur sibérienne aux compliments de ses collègues.

Le lendemain, elle a ri au visage d’Aja, avant de lui souffler dans l’oreille pour attirer son attention et lui suggérer de parler davantage afin de rire d’elle un peu plus. MIB la gaslight, la provoque et la dénigre. S’il y avait un mécanisme pour que le public puisse disqualifier une participante, il y a fort à parier que le fandom aurait demandé sa tête (métaphoriquement parlant).

Peu après cette escarmouche, l’action a repris avec le « reading challenge ». Daya a été cute. Bosco a révélé sa drôlerie piquante. Ginger était shady. Jorgeous oubliable. Aja très bitch. Lydia surprenante. MIB ordinaire. Irene très drôle. Sans surprise, RuPaul a offert la victoire à Bosco.

La reine-mère a ensuite annoncé le défi principal : un talent show! Les adeptes de l’univers drag auront remarqué que le premier épisode de Drag Race France All Stars, mis en ligne jeudi dernier sur Crave Canada, a lui aussi demandé aux reines de l’Hexagone d’épater la galerie avec leurs talents.

Nos cousines françaises ont non seulement offert des performances remarquables, mais elles ont aussi défilé des looks de très haut niveau! On a presque envie de dire que leur calibre est supérieur à l’édition américaine présentement diffusée.

8 numéros en 8 minutes

Souhaitant profiter des nouvelles possibilités offertes par sa perte de poids (125 livres), Ginger a été soulevée de terre par les danseurs dans un numéro digne de Broadway. Elle était très bonne, mais ne surprenait aucunement.

À l’inverse, Daya Betty a mélangé humour, musique et danse en arrivant sur une photocopieuse, en versant du café sur elle et en agrafant un papier sur sa fesse. Un numéro hautement divertissant.

Irene désirait faire oublier son élimination dans le talent show du premier épisode de sa saison en montrant le plus de talents humainement possible : chant, acrobatie, humour. Malheureusement, ce n’était du tout mémorable.

Les juges ont adoré voir Bosco chanter, danser et exécuter une acrobatie sur une chaise, alors qu’il lui manquait du rythme et du laisser aller.

Jorgeous a dansé sur une chanson rigolote sans être aussi exceptionnelle qu’elle peut l’être.

MIB a présenté une publicité satirique d’Ozempic peu intéressante.

Aja a dansé avec une machette et arraché la tête d’un poulet en peluche. Même si sa robe était mal ajustée à son corps, son numéro de danse, de spiritualité et de folie était mémorable!

Finalement, Lydia est arrivée déguisée en œuf géant, avant d’entreprendre un strip-tease et de finir dans une poêle. Absurde à souhait!



« Category is: foiled again »

Lors du défilé, Aja a paradé une version afro-futuriste du Tin Man issu du Magicien d’Oz.

Bosco portait un immense manteau de fourrure rose pâle, avant de dévoiler une robe de bal gris métallique magnifiquement construite, qui lui donnait des airs de Jessica Rabbit.

Daya a présenté une robe en duct tape. Ginger une robe argentée sexy.

Irene a révolutionné les looks avec des ailes : on ne vous en dit pas plus!

Jorgeous portait une robe-boule-disco qui aurait pu être épurée davantage.

Lydia a défilé un look futuriste qui n’avait rien d’époustouflant, mais qui valait mieux que l’amas de chaînes et de morceaux argentés porté par MIB.

RuPaul a sacré Bosco gagnante à notre plus grand étonnement, même si elle fait partie de nos préférées cette saison. Puis, la reine-mère a envoyé MIB et Lydia dans un lipsync où la jeune bouclée s’est révélée mille fois plus captivante que sa nouvelle drag mother qui manquait d’intensité.

On a crié de joie en entendant Ru sauver Lydia et éliminer MIB. Cependant, il restait l’invitation spéciale offerte par les juges à l’une des reines éliminées. Michelle et Ts Maddison ont choisi Kerri Colby pour une raison obscure, alors que Ross a choisi MIB. Nous saurons seulement la semaine prochaine si MIB est éliminée pour de bon.