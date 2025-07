Star Wars confirme qu’un couple de personnages populaires est en relation queer

L’univers de Star Wars vient de franchir une nouvelle étape vers une représentation plus inclusive, du moins dans les bédés de la franchise : deux personnages appréciés des fans ont officiellement été confirmés comme étant en couple queer. Et dans la galaxie comme sur Terre, la nouvelle fait l’unanimité auprès des fans.

Une romance canon dans les étoiles

Dans le troisième numéro de la nouvelle série de bandes dessinées Star Wars (éditée chez Marvel), les lecteurs retrouvent des figures emblématiques comme Han Solo et Lando Calrissian, de retour à la Cité des Nuages pour venir en aide à un « vieil ami », dans une trame ponctuée de flashbacks évoquant les événements de L’Empire contre-attaque.

Mais c’est au cœur d’une autre intrigue que s’inscrit cette avancée LGBTQ+. Alors que Luke Skywalker et son escadron de Rebelles traquent un groupe de pirates dans le secteur Fenril, ils tombent dans une embuscade. En pleine bataille, la pilote Rynn Zeenat contacte sa coéquipière Preeti Delmin pour lui déclarer tout simplement : « Je t’aime », avant de foncer à son secours.

Ce moment bref mais émouvant, durant lequel Delmin lui répond qu’elle n’est « pas une simple pilote débutante aux yeux émerveillés », vient confirmer que les deux femmes entretiennent une relation amoureuse.

Deux nouvelles héroïnes déjà adoptées par les fans

Apparues pour la première fois en 2024 dans Battle of Jakku – Insurgency Rising #1, Rynn Zeenat et Preeti Delmin ont rapidement gagné en popularité. Pilote de B-Wing pour l’Alliance Rebelle, Rynn est déjà apparue dans 16 numérosdepuis ses débuts en octobre, tandis que Preeti figure dans neuf publications.

Leur couple s’ajoute à une liste croissante de personnages LGBTQ+ dans l’univers étendu de Star Wars. S’ils ne sont pas les premiers, leur relation marque un pas significatif dans la représentation normalisée de la diversité sexuelle et de genre dans la franchise.

Une longue (et discrète) histoire queer dans Star Wars

La présence de personnages LGBTQ+ dans Star Wars ne date pas d’hier. Dès 1997, dans le roman The Hutt Gambit, le personnage de Sarn Shild est décrit comme ayant une « préférence sexuelle qui ne s’orientait pas vers les femmes humaines » — une formulation implicite mais notable à l’époque.

Plus récemment, l’univers s’est élargi à des identités de genre diverses. Dans le roman Queen’s Hope paru en 2022, on découvre Sister, une clone transgenre. Lors de leur rencontre, Anakin Skywalker lui déclare : « Les Jedi sont censés transcender les choses… Alors je pense qu’on ne peut pas se plaindre si tu as transcendé le genre. »

Une galaxie un peu plus inclusive

L’histoire entre Rynn et Preeti s’inscrit donc dans une tradition de représentations queer discrètes mais de plus en plus assumées. Et à mesure que l’univers de Star Wars s’étend en bande dessinée, à la télévision et au cinéma, les fans LGBTQ+ peuvent enfin se voir reflétés dans les récits de cette galaxie lointaine, très lointaine — avec amour, courage et combats interstellaires.