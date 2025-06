Un été rempli de nouveautés LGBTQ au petit écran !

La plupart du temps, l’été se distingue par un creux de vague sur le plan des nouveautés en séries télévisées. Soyez cependant rassuré.e.s puisque de petites pépites sont déjà annoncées et sauront faire saliver les papilles les plus desséchées. De tout pour tous les goûts !

Complètement lycée, saison 3 – Crave

Date de sortie : 16 mai 2025

Le concept est complètement loufoque, puisqu’il s’abreuve aux pires productions étatsuniennes des années 80 et 90 (A Cinderella Story, One Tree Hill et She’s All That), où s’enchaînent des personnages d’ados, interprété.e.s par des acteurs et actrices dans la trentaine, et des scénarios à la limite du vraisemblable. Le coup de génie de cette production québécoise est qu’elle est conçue comme un artefact de cette période : tournée en anglais et doublée dans un français normatif improbable qui ne correspond en rien avec la réalité nord-américaine. Mais, il faut l’avouer, plus c’est déconnecté et plus ça devient absurdement bidonnant !

Dans le cadre de cette nouvelle saison, Allie (Rosalie Vaillancourt) est confronté avec son nouveau rôle de mère, tout en devenant une étoile du journalisme scolaire (son second choix après présidente des États-Unis). Cette nouvelle vocation la fera pénétrer au cœur des plus sinistres secrets du lycée New Garden Hills Valley High. De son côté, Brian (Pierre-Yves Roy-Desmarais) devient un magnat de la techno en inventant la plateforme de réseau social BeefBrianBook.

Keith (Patrick Emmanuel Abellard) ne sait plus où donner de la tête puisqu’il est attiré par un étudiant bisexuel (Théodore Pellerin), mais comment est-ce possible alors que lui-même n’est pas bisexuel (c’est sans doute l’intrigue la plus délicieusement saugrenue de toute la série) ? De son côté, Ryder (Antoine Pilon), le petit ami de Keith, se découvre un talent pour la cuisine sensuelle et Julie Le Breton utilise une technologie imparable pour incarner un nouveau personnage : porter des lunettes. Bref, rien ne va plus au lycée ! Bien que le ton verse parfois dans la farce, on ne peut bouder son plaisir devant l’accumulation d’absurdités et les performances survoltées des comédien.ne.s.

Les trois saisons de Complètement lycée sont disponibles, en français, sur Crave.



The Gilded Age (L’âge doré), saison 3 – HBO MAX (Crave et Super Écran)

Date de diffusion : 22 juin 2025

Une série prestigieuse, dont l’action s’amorce en 1882, alors que s’ouvre une période majeure de changements économiques et sociaux dans l’histoire étatsunienne. C’est la guerre des classes sociales, la cristallisation du pouvoir des grandes industries, l’émergence du mouvement des suffragettes et d’une classe supérieure afro-américaine, mais également les guerres intestines entre les anciens et les nouveaux riches qui sont prêts à tout pour prendre ou conserver leur place au sommet.

Les Russel vont tout risquer, dans un pari audacieux qui pourrait révolutionner l’industrie ferroviaire, à condition que cela ne les ruine pas au préalable. Du côté des Brook, c’est le chaos alors qu’Agnes refuse d’accepter la nouvelle position d’Ada en tant que maîtresse de maison. Il faut dire que son fils, Oscar (Blake Ritson), a perdu toute la fortune de sa mère alors qu’il croyait faire un coup d’argent. Il cache par ailleurs à tous, et surtout à lui-même, la relation amoureuse qu’il entretient avec un autre homme, John Adams (Claybourne Elder). Réussira-t-il à se trouver une proverbiale colonne vertébrale ? Mystère ! De son côté, Peggy fait la rencontre d’un médecin dont la famille n’est cependant pas très enthousiaste à l’idée qu’une femme puisse faire carrière. Manigances financières, tensions sociales et tourmentes des sens et de l’esprit sont au cœur de cette série passionnante.

La série The Gilded Age (L’âge doré) est disponible, en anglais et en français, sur Crave et Super Écran.



Le jeu du calmar, saison 3 (Squid Game) – Netflix

Date de diffusion : 27 juin 2025

Troisième et dernier opus d’une série qui a fait exploser les cotes d’écoute de Netflix. Dans la conclusion de la saison précédente, Gi-hun (Lee Jung-jae), alias le joueur 456, voyait réduites à néant ses velléités de mener une rébellion contre les maîtres du jeu, se retrouvant plutôt devant la mort d’un ami et la découverte d’une trahison.

Pour survivre, il devra donc faire des choix déchirants et mesurer avec soin la confiance qu’il peut accorder à ses compagnons d’infortune. Des jeux de plus en plus mortels seront imposés aux « participants » et la détermination de chacun sera donc mise à rude épreuve. Pendant ce temps, l’ex-policier Hwang Jun-ho (Wi Ha-joon) et son groupe de mercenaires poursuivent leur recherche de l’île insaisissable qui abrite la sanglante compétition, ignorant qu’ils comptent également un traître dans leurs rangs. Cho Hyun-ju (Park Sung-hoon), une femme trans introduite dans la saison 2, connue sous le nom de joueur 120, fera également son retour. Cette nouvelle saison explorera davantage son personnage, ses motivations à participer au jeu, et les choix qu’elle devra faire afin d’y survivre. C’est le moment de jouer pour une toute dernière fois !

La série Le jeu du calmar (Squid Game) est diffusée, en coréen, en anglais et en français, sur Netflix.



Sandman, saison 2 – Netflix

Date de diffusion : 3 juillet et 24 juillet 2025

Basée sur les bandes dessinées de Neil Gaiman, la première saison nous entraînait dans le sillage de Morpheus, le Roi des Rêves, alors qu’il s’était fait dérober ses attributs de pouvoir. Une fois libéré de ses chaînes, il se lançait dans un périple pour retrouver sa puissance et reconstruire le royaume des songes. Sans aucun doute, l’une des séries les plus surprenantes de 2022 (l’épisode 5, intitulé « 24 heures », est un tour de force), tant sur le plan scénaristique qu’esthétique. La série nage avec bonheur entre le drame, l’humour, la satire et le fantastique, tout en pouvant ailleurs se targuer d’offrir une très riche représentation LGBTQ.

La seconde et dernière saison devrait nous présenter Lucifer qui, lassé.e de régenter l’Enfer, en remet les clés à Morpheus. Qu’est-ce qui se cache réellement derrière ce geste en apparence altruiste, mais pour le moins surprenant ? Mystère ! Certains des frères et sœurs du Roi des Rêves rivaliseront de manigances afin de lui soutirer les clés de cet immense pouvoir. Les six premiers épisodes seront disponibles le 3 juillet et les 5 derniers, le 24 du même mois. Les adeptes seront par ailleurs intéressé.e.s par l’excellente série Dead Boy Detectives, issue du même univers et également diffusée sur Netflix. Bien que n’ayant malheureusement pas reçu le succès escompté, on ne peut que se délecter devant son exploration des traumas des personnages, dont plusieurs issus des communautés LGBTQ, et son humour délicieusement grinçant.

La série Sandman est diffusée, en anglais et en français, sur Netflix.



Alien : Earth – Hulu et Disney+

Date de diffusion : 12 août 2025

En 2120, la Terre est gouvernée par cinq corporations : Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic et Threshold. C’est le règne du capitalisme extrême et, après des années de tensions, une coexistence pacifique règne désormais entre les êtres humains et deux nouvelles factions : les cyborgs (des humains dotés de parties artificielles) et les synthétiques (des robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle). Cette paix fragile est cependant menée à mal lorsque survient une avancée technologique majeure, incarnée par Wendy, un être artificiel doté d’une conscience humaine. L’écrasement sur Terre d’un vaisseau spatial va subséquemment confronter tout ce petit monde avec une forme de vie plus terrifiante que tout ce que les différentes corporations auraient pu imaginer dans leurs rêves les plus fous. La série se déroule deux ans avant les événements du film Alien (Le huitième passager) et, pour le moment, on n’en connaît que peu de choses, à l’exception de sa prémisse générale. Cela dit, comme Noah Hawley est à la barre de la série en tant que scénariste et réalisateur et qu’on lui doit également la scénarisation de la majorité des épisodes des séries Fargo et Legion, on peut supposer qu’il choisira à nouveau d’explorer les concepts d’identité de genre, d’orientation sexuelle et de constructions sociales.

La série Alien : Earth sera disponible, en anglais et en français, sur Disney+.



Peacemaker, saison 2 – HBO MAX (Crave et Super Écran)

Date de diffusion : 21 août 2025

Dans sa première saison, Peacemaker était contraint de se joindre à un groupe de mercenaires afin de sauver la planète d’une invasion de papillons de l’espace. Une prémisse pour le moins absurde, mais qui carburait au quart de tour. Il ne faut pas s’en étonner, puisqu’elle avait été écrite par James Gunn : Les gardiens de la galaxie, L’escadron suicide et le nouveau film Superman, qui sortira le 11 juillet prochain. La série présente une performance étonnamment nuancée de John Cena, dans le rôle-titre, qui propose l’une des rares représentations bisexuelles d’un superhéros à l’écran, et de Freddie Stroma dans le rôle de Vigilante, un sociopathe qui ne fait le bien que parce qu’il est en pâmoison devant Peacemaker. Il faut également souligner Danielle Brooks, dans le rôle de Leota Adebayo, qui tente de dissimuler à sa conjointe la nature un peu crasse de son travail, et Jennifer Holland, dans le rôle d’Emilia Harcourt, qui se fait reprocher son comportement masculin toxique. Comme James Gunn a fait table rase de l’ancien univers DC, on pouvait se demander comment il allait concilier la première saison, située dans l’ancien univers, avec la nouvelle, fermement ancrée dans le nouveau. Si on se fie à la bande-annonce, la solution semble se situer dans un portail interdimensionnel ! Humour déjanté, émotions à fleur de peau, glam métal et personnages hors normes seront sans aucun doute encore au rendez-vous de cette nouvelle saison ! Contrairement à ce que la petite équipe croyait, le fait de sauver le monde n’a pas changé l’étiquette de ratés qui leur est accolée. Aiglounet, l’acolyte ailé de

Peacemaker, fera face à un super vilain spécialisé dans la chasse aux rapaces et on nous promet par ailleurs une nouvelle chorégraphie pour le générique d’ouverture, où il esquissera quelques pas de danse. L’impatience est à son comble !

La série Peacemaker sera disponible, en anglais et en français, sur Crave et Super Écran.