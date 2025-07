Ellen DeGeneres confirme avoir quitté les États-Unis à cause de Donald Trump

En 2024, deux ans après la fin de son émission quotidienne The Ellen DeGeneres Show, diffusée sur NBC depuis 2003, la comédienne américaine présentait aux États-Unis le dernier spectacle de sa carrière, un one-woman-show intitulé For Your Approval, disponible sur Netflix.

Ellen DeGeneres s’installe en Grande-Bretagne pour fuir Donald Trump

Après ce retour sur scène, six ans après sa dernière performance et dans un climat marqué par plusieurs polémiques qui ont terni ses adieux à la télévision américaine, Ellen DeGeneres et sa femme, l’actrice Portia de Rossi, se sont installées au Royaume-Uni en novembre, pour ce qui devait être un simple séjour de quelques mois. Passionnée d’architecture et de décoration intérieure — au point d’en avoir fait un véritable commerce — l’ancienne animatrice avait acheté une maison avec l’intention d’y passer « trois ou quatre mois » avec son épouse. Mais c’était sans compter sur le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche…

« On est arrivées ici la veille de l’élection présidentielle, et on s’est réveillées avec une tonne de textos de nos amis remplis d’emojis qui pleuraient. J’ai tout de suite compris : il avait gagné. Et on s’est dit : “On reste ici !” », a-t-elle raconté à l’animateur britannique Richard Bacon, lors de sa première apparition publique de l’année.

Une nouvelle vie dans les Cotswolds

Celle qui a longtemps adoré le soleil de Los Angeles — avant d’avoir à fuir les inondations majeures de 2018 et 2023 — semble aujourd’hui ravie de sa nouvelle vie en Angleterre : « C’est absolument charmant. On n’était pas habituées à ce genre de beauté. Les villages, les quartiers, l’architecture… Tout est charmant, et on vit plus simplement. Et c’est propre ! Tout est mieux ici. Les animaux sont mieux traités, et les gens sont polis. J’adore cet endroit. »

C’est dans les Cotswolds, entre Gloucester et Oxford, que le couple s’est installé. Ellen DeGeneres confie ne plus se sentir en sécurité aux États-Unis : « C’est devenu un endroit effrayant pour les gens qui veulent être eux-mêmes. J’aimerais vivre dans une société où tout le monde peut accepter les autres, leurs différences. »

L’homophobie toujours présente aux États-Unis

Durant sa carrière à Hollywood, qui a duré plus de quarante ans, Ellen DeGeneres a croisé de nombreux acteurs et actrices qui vivent encore leur homosexualité dans le secret : « Ils ne le disent pas, parce que c’est toujours un problème. Les gens ont encore peur. » Elle dénonce aussi les attaques persistantes contre les droits LGBTQ+ : « L’Église baptiste essaie de faire annuler le mariage gai aux États-Unis. Ils veulent littéralement mettre fin aux mariages déjà célébrés. Avec Portia, on se renseigne déjà : si ça arrive, on se mariera à nouveau ici. »

Malgré tout, Ellen DeGeneres reste optimiste quant à l’influence des nouvelles générations, qui, selon elle, accordent beaucoup moins d’importance à l’orientation sexuelle : « Les jeunes sont plus ouverts. Ils ne se définissent pas comme nous le faisions. C’est ce qui me donne de l’espoir. »