Inspirez expirez, saison 2

Dans la première saison, Sophie (Sonia Cordeau) et Vicky (Virginie Fortin) affrontaient le tueur à la boule de billard. Rescapées de cette retraite de yoga meurtrière, elles sont à nouveau confrontées à une série de problèmes anxiogènes et loufoques!

Loin d’avoir atteint l’état de relaxation promis, le week-end de yoga s’est cependant avéré des plus cathartique au niveau de leurs relations de couple respectives. Sophie a rompu avec son chum et Vicky a réalisé ce qu’elle détestait fondamentalement chez le sien : son absence de vagin!

Les deux femmes sont cependant épuisées par cette aventure. Sophie est exaspérée par les parents, cons comme la lune, qu’elle affronte à la Direction de la protection de la jeunesse, ce qui donne d’ailleurs droit à une scène explosive particulièrement jouissive. De son côté, Vicky se morfond sur son canapé tout en baisant à droite et à gauche. Comme on le lui rappelle, elle n’est plus qu’une « guenillou qui fait des cunis ».

Le passé les rattrape cependant bien vite, puisque leurs amies proches ainsi que les survivants du groupe de yoga reçoivent des lettres de menace cryptiques accompagnées du cadavre d’un animal ou d’un sac de merde. Qui les menace dans l’ombre et, surtout, pour quels motifs? Mystère! À son grand désarroi, Sophie se voit également contrainte de joindre un groupe de développement personnel après avoir ridiculisé un père au regard du nom dont il a affublé son fils : Jean-Derek Sion (érection).

La série se fait un malin plaisir à joyeusement pasticher les débordements ésotériques de l’univers de la croissance personnelle. Laura (Alice Pascual) professe les pouvoirs laxatifs de la pierre de jade, Geneviève (Katherine Levac) encense les vertus de la secte des étincelles qui fera d’elle une ambassadrice de la lumière et Damien (Steve Laplante) participe à un atelier de soutien aux policiers : « Y’a des matin où j’me dis que je ne serais pas capable de remettre ma ceinture de police… Y’a tellement d’accessoires! »

La bande-annonce semble également promettre de ridiculiser les groupes masculinistes, ce qui promet de joyeux débordements. Le rythme est soutenu et les répliques cultissimes se bousculent au bataillon. Le point d’ancrage demeure cependant le personnage de Sophie, crispée en permanence, qui

assène ses quatre vérités à tous ceux et celles qui ont le malheur de croiser son chemin. On ne peut que souligner l’excellence du scénario incisif de Sonia Cordeau qui offre un chapelet de scènes jouissives, entrecoupées de quelques moments dramatiques surprenamment efficaces.

INFOS | Les cinq premiers épisodes de la saison 2 de « Inspirez expirez » sont disponibles sur Crave et les cinq suivants seront diffusés le 7 août.