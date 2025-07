Maison du Père, pour que la rue ait une issue…23

Présente à Montréal depuis 50 ans, la Maison du Père est beaucoup plus qu’un refuge pour les hommes sans-abri de 25 ans et plus. On y offre en effet des services de réinsertion sociale, de résidence pour aînés de la rue, de soins de santé de proximité, d’hébergement d’urgence et de stabilité résidentielle. Voici d’ailleurs l’histoire de Stéphane Brière qui a bénéficié des services de la Maison du Père.

Stéphane a été intervenant pendant 25 ans. Il a même participé à l’ouverture d’une maison pour femmes offrant un accompagnement dans leur parcours de rétablissement face aux dépendances. Il a consacré toute sa vie aux autres! Puis en 2017, tout a basculé.

« J’ai vécu une agression. On m’a battu pendant plus de trois heures. C’était vraiment violent, ils étaient sept et m’ont laissé pour mort. » Il a survécu à ce crime homophobe et haineux, mais il lui a fallu des années pour se relever.

Perte de repères, itinérance, vols, tentatives de suicide. Il a tout traversé. Un jour, son agent de probation l’a référé à la Maison du Père. Il a été accepté au service de la RÉSO, où il a

entrepris un programme de réinsertion sociale. Puis, il a intégré la résidence pour aînés de la Maison du Père où il a poursuivi son cheminement.

À la Maison du Père, il a trouvé bien plus qu’un toit : une équipe bienveillante, des

professionnels respectueux, et surtout, des liens durables : « J’ai encore des contacts par courriel avec Patricia, mon ancienne intervenante. Je sais très bien que si j’avais besoin d’aide un jour, je pourrais en recevoir de leur part. »

Depuis février 2025, Stéphane a son propre logement dans un complexe d’habitation. Il souhaite maintenant avoir un animal de compagnie et s’ouvre tranquillement à l’idée d’aimer à nouveau.

Il garde un souvenir mémorable de son départ de la Maison du Père et de l’accompagnement qu’il a reçu, de la solidarité qu’on lui a démontrée : « Patricia et Marlène se sont occupées de tout. Elles m’ont aidé à avoir des meubles, de la vaisselle, même un transport pour mon déménagement. Des jeunes du cégep sont venus m’aider, ils voulaient même prendre des photos avec moi. Ça faisait longtemps que je n’avais pas senti autant de bienveillance. Ça m’a donné beaucoup.»

Malgré les peurs qui peuvent persister, il choisit d’avancer : « Là, je veux reprendre ma vie. Je ne laisserai pas des homophobes prendre ce que je suis. Il y a vraiment beaucoup de travail qui a été fait, beaucoup de travail et je suis très, très fier de moi. » À la Maison du Père, l’équipe croit en la résilience et, surtout, que chaque histoire mérite d’être entendue et chaque personne accompagnée. Sans ses précieux donateurs, la Maison du Père ne pourrait pas effectuer l’immense travail qui est le sien, de pouvoir transformer le parcours de vie de centaines d’hommes et de femmes qui ont recours à ses services, chaque année.

