Coworker, Nicholas Bellefleur en prélude au Festival Quartiers Danses

Septembre à Montréal marque l’éveil : l’air se fait plus doux, la lumière dorée, et la danse envahit autant ses scènes que les espaces publics.

Du 4 au 14 septembre 2025, la 23e édition du Festival Quartiers Danses fait du Quartier des spectacles un véritable théâtre à ciel ouvert, avec plus d’une trentaine de chorégraphes et compagnies du Québec, du Canada et d’ailleurs.

Parmi les artistes phares de cette édition du Festival Quartiers Danses (FQD), Nicholas Bellefleur sera à l’affiche avec une proposition à la fois audacieuse, théâtrale et résolument contemporaine. Le vendredi 12 septembre, dans le cadre d’un prélude du festival, iel présentera Coworker à l’Atrium du Studio-Théâtre des Grands Ballets canadiens : une performance de 30 minutes où se rencontrent réalisme magique, virtuosité physique et humour acide. Avec une gestuelle incisive et une sensibilité chorégraphique tout en finesse, le danseur et chorégraphe explore les tensions invisibles, les absurdités du quotidien et la complexité des rapports humains en milieu de travail. Entre collision des corps et poésie du geste, Coworker interroge, amuse et trouble à la fois — un véritable théâtre dansé du réel.

Chorégraphe, enseignant.e et interprète sur scène depuis l’âge de 10 ans (Biennale de Venise, FTA, Tanzmesse, Opéra de Paris, Royal Opera House à Londres, Place des Arts…), Nicholas Bellefleur incarne les œuvres d’Andrea Peña & Artists, Virginie Brunelle et Wynn Holmes (LFDT). Titulaire d’une certification de l’École supérieure de ballet du Québec, iel se forme en danse contemporaine et en improvisation (PRAXIS, LFDTCLASS) et poursuit son développement à Banff, Berlin et Montréal. Bien qu’iel soit habitué.e aux performances de groupe, Coworker marque sa première œuvre solo, une création pour le Festival Quartiers Danses.

Aux côtés de figures établies comme Jane Mappin, Denise Clarke, Étienne Delorme, ou encore des collectifs comme Willow Seeds, Nicholas Bellefleur incarne avec force cette nouvelle génération d’artistes qui façonnent l’avenir de la danse.

INFOS | Festival Quartiers Danses, du 4 au 14 septembre 2025

https://quartiersdanses.com