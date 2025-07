4 raisons de visiter les Musées cet été

2 expos au Musée McCord-Stewart

Battre le pavé : la photo de rue à Montréal (jusqu’au 26 octobre 2025)

Une plongée fascinante dans l’histoire de la photographie de rue à Montréal, de ses

débuts au XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui. Avec plus de 400 images, l’exposition met en

lumière la diversité des regards portés sur la ville, y compris ceux de photographes issus des communautés LGBTQ+ (dont Alan B. Stone, Suzanne Girard et Marik Boudreau) dont les œuvres enrichissent la narration urbaine par des perspectives singulières et engagées.

Bals costumés – Habiller l’histoire, 1870–1927 (jusqu’au 17 août 2025)

Cette exposition saisit la splendeur des divertissements, de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, où chacune et chacun se transformait, le temps d’une soirée, en personnage fantaisiste inspiré de l’histoire. Elle fait le récit extraordinaire de ces événements somptueux par le biais de quelques-uns des objets les plus saisissants des collections du Musée. On peut y admirer plus de 40 habits éblouissants mais aussi des photographies des personnes en costume et des publications souvenirs restituent le faste de ces événements prestigieux.

2 expos le Musée des Beaux-Arts de Montréal

Mondes et Merveilles : le voyage surréaliste d’Alan Glass jusqu’au 28 septembre 2025

Artiste associé au mouvement surréaliste, Montréalais d’origine et Mexicain d’adoption, Alan Glass (décédé en 2023) est l’objet d’une première exposition individuelle dans un musée canadien. Mondes et merveilles propose un périple au cœur de l’univers fascinant de cet artiste à travers divers moyens d’expression, comme le dessin et l’assemblage.

Berthe Weill galeriste de l’Avant-garde parisienne (jusqu’au 7 septembre 2025)

Temps fort de l’été, cette exposition phare entend redonner à Berthe Weill (1865-1951)

la reconnaissance qui lui revient. Cette marchande d’art au flair incontesté a été une figure clé dans l’ascension de jeunes talents tels que Marc Chagall, Émilie Charmy, André Derain, Pablo Picasso, Henri Matisse, Amedeo Modigliani, Diego Rivera, Suzanne Valadon et bien d’autres. Cette expo retrace la carrière d’une femme qui a joué un rôle majeur dans l’histoire de l’art moderne.

