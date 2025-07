Une nouvelle association pour les aînés gais de Québec

Depuis le printemps 2024, l’organisme les Aînés gais de la Capitale — Québec organise diverses activités communautaires dans la belle région de Québec. Celles-ci visent à briser l’isolement des gais de 50 ans et plus à Québec et dans les environs (Mauricie, Charlevoix, Rive-Sud de Québec, etc.).

Ces activités permettent d’apporter du soutien social aux personnes plus vulnérables, tout en offrant la possibilité d’élargir leur cercle d’amis. Des bénévoles du groupe seront d’ailleurs présents lors de la journée communautaire de la Fête Arc-en-ciel, le 30 août prochain.

Des séances de cinéma bihebdomadaires (Ciné samedi) ; la mise en place d’un groupe de discussion (Parler pour parler) ; la création d’un club de lecture (rencontres mensuelles) ; des soirées de jeux de société ; des sorties organisées dans divers lieux d’intérêt de la région de Québec ; un club de marche ; la préparation de repas sur une base communautaire (cuisine collective) ; un club d’écriture… Voilà autant d’activités mises en place par les Aînés gais de la Capitale — Québec. « À ces nouvelles activités s’ajoutent des événements préexistants, comme le groupe de quilles (le vendredi) et les Vieux Amis qui organisent des soupers communautaires, des 5 à 7, etc. », apprend-on également. Et d’autres projets sont déjà sur la table à dessin…

On ne veut pas retourner dans le placard

Le premier dimanche de chaque mois, près d’une trentaine de ces hommes se retrouvent au Chez Cora (1020, route de l’Église, à Québec), dès 10 h. « Les brunchs fonctionnent très bien, il y a toujours pas mal de monde qui y participe, confie Patrick Dessureault, un des responsables de l’organisation. Nous avons même reçu des gens de l’ARCG (Association des retraités de la communauté gaie), de Montréal, venus à nos brunchs. Cela brise déjà l’isolement de pouvoir se réunir, de manger ensemble. On souhaite que les gens créent des liens d’amitié entre eux. »

En effet, tout comme pour l’ARCG à Montréal il y a quelques décennies, la toute première activité qui a jeté les bases de l’association fut un brunch lancé par Maurice Migneault et Patrick Dessureault, en avril 2024. « On constatait qu’il ne restait plus grand-chose à Québec pour réunir des hommes. Il y a deux bars, dont un est principalement hétéro, et il n’y a rien d’autre, ni à Lévis, ni à Charlevoix, ni ailleurs près de Québec. Il y a bien le GRIS, mais c’est pour les jeunes. On s’est donc dit qu’il fallait créer une activité comme le brunch, pour briser l’isolement. » « On constate une augmentation de l’homophobie dans la société. Beaucoup de gens ne sont plus très à l’aise et craignent de devoir retourner dans le placard. Moi non plus, je n’ai pas envie d’y retourner. C’est pourquoi on souhaite organiser des activités où les gens peuvent se rencontrer et échanger », indique celui qui a pris sa retraite en 2021, après une carrière dans la fonction publique provinciale. C’est aussi pour cela qu’aucune photo ne figure ici : plusieurs participants craignent d’être reconnus et de subir de la discrimination. Oui, même en 2025.

Des activités à venir dès l’automne

Cet automne, un 5 à 7 sera organisé quelque part afin de permettre aux gens de socialiser.

« Les brunchs attirent beaucoup de monde, mais on travaille à créer de nouvelles activités pour l’automne, quelque chose d’intéressant, encore une fois pour sortir les gens de l’isolement », répète Patrick Dessureault. Les membres du groupe des Aînés gais de la Capitale — Québec ne sont pas seuls. Une collaboration a été mise en place avec MIELS-Québec dans le but, entre autres, de trouver des conférenciers pour le groupe Parler pour parler, sur divers sujets. Patrick Dessureault, qui travaille aussi à temps partiel dans un centre de loisirs, précise que les activités du groupe sont également affichées dans les locaux de MIELS-Québec.

Mieux faire connaître l’association

Après un peu plus d’un an et une moyenne de 50 personnes inscrites aux différentes activités, l’heure est venue d’élargir la base de participants. Jusqu’ici, la publicité reposait principalement sur le bouche-à-oreille. « Nous souhaitons mieux faire connaître notre groupe auprès des aînés gais de Québec et des environs, souligne l’organisateur principal. C’est aussi pourquoi nous tiendrons un kiosque d’information le 30 août, pendant la Fête Arc-en-ciel. On sait que des gens viennent de Montréal, de la Rive-Sud et des régions environnantes. On veut leur faire savoir que notre groupe existe et qu’on offre des activités pour les aînés gais. C’est également dans cet esprit que nous lançons un appel dans Fugues. Notre but premier demeure de briser l’isolement, car beaucoup de gens sont seuls… bien plus qu’on le croit. » Pour l’instant, l’information est relayée sur une page Facebook, mais un site Web devrait voir le jour prochainement.

Des coûts accessibles à tous

« Nous ne recevons aucune subvention pour l’instant. On a commencé avec mon argent de poche », poursuit-il. « C’est pourquoi on demande une contribution de 5 $ lors des brunchs, pour couvrir certains frais. Il faut de la persévérance, mais c’est très stimulant de pouvoir aider les gens. » Et toutes ces activités doivent, autant que possible, rester gratuites. « On essaie de trouver des locaux à bas prix, comme la bibliothèque pour le groupe Parler pour parler, ou encore le YMCA pour la cuisine collective. Notre objectif, c’est aussi d’aider les gens, parce que tout coûte plus cher : les loyers, la nourriture, etc. Ici, les gens peuvent cuisiner et repartir avec leurs plats. Ça aide les personnes plus démunies, car oui, il y en a dans notre association, et il faut penser à elles aussi. C’est une super belle activité qui se déroule dans le plaisir », ajoute Patrick Dessureault.

Un été sous le signe du repos

« Cet été, on va garder seulement quelques activités comme les brunchs, les quilles et les marches, et on reprendra l’ensemble de la programmation en septembre », conclut Patrick Dessureault. Alors, gens de Québec, des environs ou de passage dans la région pour la Fierté de Québec, prenez le temps d’aller saluer les responsables et bénévoles des Aînés gais de la Capitale — Québec, le 30 août, lors de la journée communautaire !

INFOS | https://www.facebook.com