L’animatrice queer Rachel Maddow met en garde contre une dictature sous Trump

L’animatrice vedette de MSNBC, Rachel Maddow, a lancé un avertissement grave au sujet d’une « dictature » qui s’installait aux États-Unis sous Donald Trump. En commentant l’état de la politique américaine, elle a qualifié le président d’« archétype de caricature » du dirigeant autoritaire. Dimanche (10 août), Maddow a déclaré que la vie aux États-Unis était en train de « changer profondément » à une vitesse fulgurante, en grande partie à cause de l’administration Trump.

Elle a notamment pointé du doigt la vague d’arrestations effectuées par les agents de l’ICE (Immigration and Customs Enforcement) depuis le retour au pouvoir de Trump. En juin, au moins 51 000 personnes avaient déjà été détenues, plusieurs étant expulsées du pays.

« Nous assistons à la consolidation d’une dictature dans ce pays », a affirmé Maddow. « Ça peut sembler mélodramatique, mais jouons le jeu une minute. Imaginez ça comme dans un film. Pensez à la caricature extrême de ce à quoi vous associez une dictature. »

Elle a décrit un appareil répressif rappelant les « polices secrètes » : une force massive, anonyme, sans insigne, masquée, agissant sans rendre de comptes, bénéficiant de financements illimités mais sans direction visible, et opérant de façon à instiller la peur maximale en recourant à la force brute.

« Vous avez un groupe minoritaire désigné comme bouc émissaire — dans ce cas-ci, les personnes immigrantes », a-t-elle poursuivi. « On justifie de nouveaux pouvoirs extraordinaires et des démonstrations de force… en les présentant comme “nécessaires” pour neutraliser cet ennemi intérieur. On encadre tout sous l’étiquette de “lutte contre l’immigration”, parce qu’en matière “d’application des lois migratoires”, non seulement toute forme de force est jugée légitime, mais la force maximale est privilégiée. »

Et Maddow d’ajouter : « Si vous pensez que ça ne concerne que les immigrants, écoutez le président lui-même lorsqu’il affirme que les “nés au pays” seront les prochains. »

En avril, selon NPR, Trump avait accueilli favorablement la suggestion que des citoyennes et citoyens américains puissent être arrêtés et envoyés dans une prison au Salvador.

Maddow a aussi fustigé les membres du Parti républicain qui tentent de présenter la maltraitance des personnes immigrantes comme quelque chose de « divertissant », allant jusqu’à insinuer qu’ils voudraient « vendre des t-shirts à ce sujet ».