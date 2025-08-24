RuPaul’s Drag Race renouvelée pour une saison 18 et All Stars 11

Préparez vos perruques et sortez vos talons, mes chéries : RuPaul’s Drag Race est officiellement renouvelée pour une dix-huitième saison, ainsi que pour une onzième saison de son incontournable déclinaison All Stars.

La nouvelle n’est pas vraiment une surprise, tant la franchise primée aux Emmy domine le paysage télévisuel, mais c’est toujours un plaisir de l’entendre confirmée par Mama Ru elle-même.

Une annonce signée RuPaul

L’annonce a été faite le 21 août, dans une vidéo où RuPaul, installée derrière le banc des juges avec une perruque « suspecte » sur la tête, a déclaré :

« C’est officiel. RuPaul’s Drag Race sera de retour pour une dix-huitième saison absolument gag-worthy sur MTV – et une toute nouvelle saison de Untucked. »

Et ce n’est pas tout : « La onzième saison de RuPaul’s Drag Race All Stars reviendra sur Paramount+, accompagnée d’une nouvelle saison de All Stars Untucked. »

La reine des reines a conclu : « Nous sommes tellement reconnaissants envers tous nos fans pour l’amour et le soutien que vous apportez à notre émission et à nos fabuleuses queens. Merci. »

Un succès télévisuel qui se poursuit

Difficile de s’étonner de ce renouvellement : la série-mère vient de récolter un impressionnant lot de nominations aux Emmy 2025. RuPaul elle-même a décroché sa dixième nomination dans la catégorie Meilleure animation d’une téléréalité ou compétition, devenant l’animatrice la plus nommée de l’histoire dans cette catégorie.

L’émission a également obtenu une neuvième nomination consécutive dans la catégorie Meilleure téléréalité de compétition, un prix qu’elle a déjà remporté cinq fois – plus que n’importe quelle autre production du genre.

Des saisons déjà tournées… et des rumeurs de casting

Autre détail croustillant : selon plusieurs sources, les saisons 18 et All Stars 11 auraient déjà été tournées, et une liste non officielle des queens en lice pour All Stars circule déjà en ligne.

Dans l’univers élargi de Drag Race, on attend aussi la troisième édition de Drag Race UK vs. the World ainsi que la septième saison de Drag Race UK. La saison 6 de Canada’s Drag Race n’a pas encore de date de diffusion officielle, mais elle a été annoncée le 31 octobre 2024, avec l’ouverture des candidatures à cette même date, ce qui laisse entendre que le tournage a eu lieu. Rappelons qu’il s’agit de l’une des 3 plus populaires séries canadiennes de l’histoire de Crave.

Rappelons que l’édition américaine de Drag Race a récemment vu Onya Nurve s’emparer de la couronne de sa saison la plus extravagante à ce jour, et que Ginger Minj est devenue la onzième queen à entrer au Hall of Fame après sa victoire à All Stars 10.