Ballard, une série où son héroïne fesse dans le dash !

Les adeptes de séries policières sont sans aucun doute déjà familiers avec Bosch (Harry Bosch, en VF), la série de Prime Video basée sur les romans à succès de Michael Connely. L’une de ses protagonistes prend d’assaut le petit écran dans Ballard (Ballard : affaires non résolues), une série où femmes de tête, crimes irrésolus et action font bon ménage !

Introduite dans la saison 3 de la série dérivée Bosch : Legacy, la détective Renée Ballard prend la tête de la toute nouvelle équipe dédiée aux crimes non résolus du Los Angeles Police Department. Promotion ? Plutôt une rétrogradation déguisée, puisque ses supérieurs espèrent ainsi la museler après qu’elle eut dénoncé l’agression sexuelle d’un collègue à son endroit. Elle hérite donc d’un local minable et d’une bande de bras cassés, composée de bénévoles, de retraités de la police et d’une stagiaire. Le maintien du service tenant avant tout à la volonté du conseiller municipal Jake Pearlman (Noah Bean) qui souhaite que lumière soit faite sur le meurtre de sa sœur Sarah.

L’enquête entraîne Ballard sur des pistes inexploitées qui révèlent la présence d’un tueur en série énigmatique, de même qu’un réseau de corruption qui semble gangrener les forces de l’ordre. L’équipe marche donc sur des œufs, puisqu’il est périlleux de remettre en question l’intégrité de ses collègues, en particulier lorsque ces derniers considèrent que Ballard a injustement accusé un collègue « exemplaire ». Le département des crimes non résolus comprend Renée Ballard, interprétée par la comédienne Maggie Q, Thomas Laffont (excellent John Carroll Lynch), un ancien collègue gai à la retraite, l’officier de réserve désagréablement sympathique Ted Rawls (Michael Mosley), Colleen Hatteras (Rebecca Field), une bénévole un peu trop enthousiaste, Martina Castro (Victoria Moroles), une stagiaire en droit, et Samira Parker (Courtney Taylor), une ancienne policière du LAPD.

Les personnages sont particulièrement bien construits et crédibles, tant au regard de la complexité de leurs relations, que dans la découverte de leurs forces et de leurs faiblesses. Même si l’enquête entourant le meurtre de Sarah Pearlman demeure centrale, elle se voit entrecoupée de divers autres crimes qui émergent ponctuellement des archives et viennent alimenter la synergie des membres de l’équipe. L’écriture est maîtrisée et s’ingénie à se jouer des aprioris des spectateurs et spectatrices. Ainsi, alors que certains arcs narratifs semblent conduire à un cliché mille fois rabâché, ils empruntent plutôt une voie de traverse inattendue. L’intrigue tient en haleine du début à la fin et amène même certaines révélations bouleversantes. Tension soutenue, intrigues complexes et personnages attachants sont au cœur de cette toute nouvelle série. La qualité de cette première saison est telle qu’on peut difficilement imaginer que Prime Video ne la renouvelle pas pour un second opus, d’ que les dernières minutes nous laissent sur un rebondissement des plus inattendu. Une série addictive dès les premières secondes !

INFOS | Les 10 épisodes de Ballard sont disponibles en anglais et dans deux doublages français, dont un excellent réalisé au Québec, sur Prime Video.