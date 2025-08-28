Bush Vine Chenin Blanc

The Winery of Good Hope, WO Stellenbosch (Afrique du Sud) 2024

Code SAQ : 15289628 — 16,85 $

Aussi vendangé à la main, ce chenin blanc est récolté à différents niveaux de maturité, ce qui lui donne un éventail de caractéristiques propres au cépage et au sol dans lequel il est planté. Le domaine

est éco responsable et a des principes bien ancrés d’équité et d’excellence. Ceci est leur entrée de gamme, mais ce n’est nullement ordinaire. C’est un vin blanc bien fruité au nez, avec des notes de miel blond, de raisin vert, et une légère touche d’épices douces. La bouche est marquée par une amertume d’amande assumée, mais entourée avec une bonne acidité citronnée qui lui donne du pep. La finale est un brin saline. C’est un vin bien sec, vif, et qui sera très heureux servi avec ceviche, des huitres, et selon des experts, avec une quiche végétarienne.