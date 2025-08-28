Jeudi, 28 août 2025
• • •
    Publicité
    AccueilConsommationAlcoolsBush Vine Chenin Blanc
    Alcools

    Bush Vine Chenin Blanc

    Bush Vine Chenin Blanc
    The Winery of Good Hope, WO Stellenbosch (Afrique du Sud) 2024
    Code SAQ : 15289628 — 16,85 $

    Aussi vendangé à la main, ce chenin blanc est récolté à différents niveaux de maturité, ce qui lui donne un éventail de caractéristiques propres au cépage et au sol dans lequel il est planté. Le domaine
    est éco responsable et a des principes bien ancrés d’équité et d’excellence. Ceci est leur entrée de gamme, mais ce n’est nullement ordinaire. C’est un vin blanc bien fruité au nez, avec des notes de miel blond, de raisin vert, et une légère touche d’épices douces. La bouche est marquée par une amertume d’amande assumée, mais entourée avec une bonne acidité citronnée qui lui donne du pep. La finale est un brin saline. C’est un vin bien sec, vif, et qui sera très heureux servi avec ceviche, des huitres, et selon des experts, avec une quiche végétarienne.

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
    0

    Du même auteur

    SUR LE MÊME SUJET

    LAISSER UN COMMENTAIRE

    S'il vous plaît entrez votre commentaire!
    S'il vous plaît entrez votre nom ici

    Publicité
    Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

    À PROPOS

    FUGUES TV

    ABONNEZ-VOUS

    Photos

    VERSIONS VIRTUELLES

    NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX

    LIEUX DE DISTRIBUTION DES MAGS

    JE SOUTIENS FUGUES!

    POUR ANNONCER

    Dans nos magazines ou sur le web

    plus en détails ici
    ©

    Groupe Hom. Tous droits réservés. Conception web par Groupe Hom.

    PLUS D'ARTICLES

    Petit Chablis

    Grenache blanc