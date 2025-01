CAYO SOL TINTO

CASTILLO DE ARESAN, VCE (VIN DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE)

Code SAQ : 15210641 | 7,60$

Vous vous ennuyez des apéros au cœur de l’été ou vous avez envie d’un p’tit rouge pour de l’après-ski ? Votre portefeuille crie famine ? Voici la solution ! Servi frais, ce vin, plus léger en alcool et des plus économiques, en surprendra plusieurs. Au nez, c’est franchement agréable, avec ses notes de cerises et d’un brin de réglisse rouge. En bouche, ce n’est certes pas un Mouton Rothschild. C’est assurément très simple, mais plein de fraîcheur, fruité, et, immense surprise, bien sec ! Ce n’est pas du Kool-aid pour adultes, comme on peut souvent en trouver dans les vins de ce prix. C’est la définition même d’un vin de party, sans la carte « Allez directement chez le dentiste et ne réclamez pas 200 $ ».