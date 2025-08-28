TEMPÉO – Cinq soirs de danse et de musique sous les étoiles à la Place des Arts

Du 10 au 14 septembre, la Place des Arts convie Montréal à un rendez-vous festif et fédérateur : la septième édition du festival TEMPÉO Danse et Musique. Sur l’Esplanade, la scène se transformera chaque soir en un lieu de rencontre où se mêleront rythmes du monde, énergie collective et découvertes artistiques. Au programme : groupes musicaux établis ou émergents, DJ réputés et figures marquantes de la danse, dans des atmosphères allant du funk à l’orient-pop, en passant par le country, l’afropop et la salsa.

Les soirées s’ouvriront à 18 h avec des ateliers de danse gratuits animés par des artistes

professionnel.le.s. Que l’on soit habitué des planchers ou novice curieux, chacun pourra s’initier à un style différent, avant de plonger, dès 19 h, dans un concert en direct suivi, à 20 h 30, d’un set de DJ jusqu’à 22 h. Philippe Fehmiu sera à nouveau maître de cérémonie, fidèle au poste depuis cinq ans. « Son amour du vivre-ensemble, son expertise musicale et son énergie contagieuse font de TEMPÉO un incontournable de la rentrée », souligne Clothilde Cardinal, directrice principale, Éducation et Projets spéciaux.

Une zone de rafraîchissements et de restauration, agrémentée d’une ambiance musicale, permettra de prolonger l’expérience entre deux pas de danse.

Mercredi 10 septembre — Funk

18 h : Campbellocking avec Tash / 19 h : The Brooks / 20 h 30 : ZamalFunk

La soirée d’ouverture rend hommage à l’âge d’or du funk. La danseuse Natasha « Tash » Jean-Bart initiera le public au Campbellocking, style expressif né dans les années 1970. Puis, les membres du groupe The Brooks, véritables artisans du groove, feront vibrer l’Esplanade de leur fusion funk-soul-R&B-afrobeat, avant que le collectif ZamalFunk, spécialiste des soirées funk-boogie et des rééditions vinyles, prenne le relais aux platines.

Jeudi 11 septembre — Orient-Pop

18 h : Association Tafsut / 19 h : Parazar / 20 h 30 : Manalou

Cap sur les cultures du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. L’Association Tafsut ouvrira la soirée avec une démonstration de danses traditionnelles kabyles. La rappeuse montréalaise Parazar, au croisement du hip-hop, du raï et de la house, prendra ensuite la scène. La DJ Manalou clôturera l’événement en naviguant entre sonorités nord-africaines et électros contemporaines.

Vendredi 12 septembre — Country

18 h : Kathy Maguire / 19 h : ALICE / 20 h 30 : DJ Clémentine

La chorégraphe Kathy Maguire initiera le public aux pas cadencés du line dancing. Puis ALICE, voix soul et sensibilité country, présentera ses chansons aux accents vintage. Enfin, DJ Clémentine offrira un set débridé, mélangeant banjos, riffs pop et clins d’œil à l’imaginaire du Far West.

Samedi 13 septembre — Afro-Pop

18 h : Montreal Steppers / 19 h : Kizaba / 20 h 30 : DJ Niabi

Place aux rythmes puissants de la diaspora africaine. Le collectif Montreal Steppers présentera l’art du step, danse percussive et narrative. L’auteur-compositeur Kizaba, pionnier de l’afro-congolais électro, mêlera soukous, afrobeat et house dans un univers afrofuturiste. DJ Niabi, figure montante de la scène montréalaise, enchaînera dancehall, amapiano et funk brésilien.

Dimanche 14 septembre — Salsa

18 h : Espace Yambae / 19 h : Marzos & Mateo / 20 h 30 : DJ Rhythm & Hues

Pour clore le festival, l’Espace Yambae fera découvrir la salsa et ses danses cousines. Le groupe Marzos & Mateo, fusionnant afrobeat, rock alternatif et sonorités afro-colombiennes, assurera la performance centrale. Le DJ Rhythm & Hues, reconnu pour ses sets afro-latins enflammés, fera danser la foule jusqu’à la dernière note.

INFOS | TEMPÉO, du 10 au 14 septembre, sur l’Esplanade de la Place des Arts (en extérieur). Entrée libre et sans réservation

https://www.placedesarts.com