Un printemps très sucré avec le retour du Festival Sugar Bear

Du 8 au 12 avril, les amateurs de bears (ours) et les bears eux-mêmes, bien sûr, pourront participer à cinq jours d’activités avec une multitude d’événements. Sortie à la cabane à sucre, tour de ville de Montréal en autobus, événement au G.I. Joe, partys et, bien sûr, le très attendu Concours M. Ours Montréal 2026. Qui succédera à Miky, M. Ours Montréal 2025 ? Sept candidats sont en lice pour ce titre de plus en plus reconnu à l’international. Le tout au cœur du Village et programmé par Bear It, le comité organisateur du concours et du festival.

Bear It, le comité organisateur du concours et du festival

« Oui, ça se transforme en “festival”, parce qu’on évolue chaque année pour être justement meilleurs à chaque édition, explique Nicolas Wegel, principal responsable du concours et président de Bear It. En cinq jours, il y a maintenant 18 événements ! Il y a quelques années, on n’aurait jamais pensé ça. Nous sommes soutenus par Tourisme Montréal, par la SDC (Société de développement commercial) du Village, Fierté Montréal et beaucoup de commerçants du Village. Donc, chaque année, il y a des choses qui s’ajoutent et qui s’améliorent. On désire aussi faire rayonner le Village, ses commerçants, sa diversité, etc. »

Le Fairfield by Marriott (sur Berri, près de René-Lévesque) devient l’hôtel partenaire officiel du festival avec des prix avantageux pour les touristes qui viennent maintenant de plusieurs pays européens, « comme la Hollande, la Belgique, la France, les États-Unis et de partout au Canada. Le festival gagne en notoriété et en visibilité et nous en profitons pour faire rayonner le Village encore plus », dit Hugo Deschamps, responsable des communications chez Bear It. Le tout débute le mercredi 8 avril par le Kick Off au District Video Lounge, de 17 h à 20 h. C’est là que les gens peuvent récupérer leurs passes VIP et BBP et rencontrer les candidats au concours. Le jeudi 9 avril, dès 18 h, l’Aigle Noir accueille l’événement Lumberjacks at Work, une soirée bûcherons où les gens pourront scier des bûches, rencontrer les candidats au concours M. Ours et assister à une compétition très sexy de « bobettes mouillées » ! Avec des cadeaux et des surprises, comme pour la plupart des soirées de ce week-end !

Mais la soirée ne se termine pas là, puisqu’elle se poursuit au Diamant Rouge — oui, le bar de danseurs nus — pour Bear Heat, avec des danseurs ours et une scène ouverte à tous ceux qui souhaitent s’essayer à la barre !

Un marché ours

Une nouveauté cette année consiste en le Marché des ours . Oui, oui : un marché ours, avec des artisans et des commerçants du Village offrant une panoplie de produits et d’items dans les locaux de la SDC du Village, près du métro Beaudry. Les vendredi et samedi 10 et 11 avril, de midi à 18 h, on aura droit à une panoplie de produits : mode, accessoires, art, objets coup de cœur, etc. « C’est dans l’idée de créer un événement festif offrant la possibilité aux touristes de se procurer des souvenirs de leur passage à Montréal, poursuit Nicolas Wegel. C’est aussi dans la continuité de constituer des événements dans l’esprit d’une bear week comme il y en a à l’international et, ici, de faire aussi collaborer divers commerces du Village dans le même esprit d’entente, comme Priape, Mistr Bear ou Armada par The Men’s Room, entre autres. »

Une 7e édition du concours

Le soir du vendredi, vous êtes invité au Stock & Soda pour le cocktail pré-concours, de 18 h à 20 h, une activité suivie de la 7e édition du Concours M. Ours Montréal 2026, dans la salle du Stock, de 20 h à 22 h, animé par l’inimitable Sasha Baga ! « Sasha est la meilleure porte-parole de la communauté ours, elle est formidable ! », dit Nicolas Wegel. Le jury de cette année se compose de: l’humoriste Charlie Morin, en tant que président, Antoine — M. Cuir 2025, Vixen — Pup MTL 2024, Julien — M. Ours 2019, Pavel — M. Ours Belgique 2025 et Loïc — 1er dauphin Ours de Paris 2024.

Sept candidats se livreront une lutte amicale pour devenir le titré 2026. « Neuf personnes se sont présentées pour être candidates, mais nous n’en avons retenu que sept, pour refléter les sept couleurs du drapeau ours et les valeurs d’inclusion qu’il véhicule dans la communauté, explique Nicolas Wegel. Nous tenons beaucoup à ça parce que c’est une communauté qui, rappelons-le, avait été marginalisée au début, parce que les ours ne faisaient pas partie de l’esthétique représentative de la communauté gaie. Mais avec le temps, les ours ont formé une communauté où tout le monde peut s’exprimer, peu importe son corps et sa pilosité. » Cela se déroule sous le thème sucré du beigne… Ah ha !

Que va-t-il donc se passer avec cette pâtisserie ? « C’est à découvrir avec beaucoup de surprises », renchérit Hugo Deschamps ! « Nous arrivons à la pleine capacité de la salle avec 450 personnes. C’est superbe, mais nous sommes obligés de refuser des entrées, dit Nicolas Wegel. Mais en même temps, cela démontre qu’on s’en va dans la bonne direction, qu’il y a plus de gens intéressés par le festival et le concours. Ce concours est un tremplin pour plusieurs qui peuvent oser se présenter sur scène et, pour d’autres, l’occasion d’y assister et d’appuyer les candidats. Bref, on verra pour l’an prochain et la demande. »

Encore là, si le cœur vous en dit et que vous avez encore de l’énergie, c’est le party Loaded with Bears qui vous attend au Stud, de 22 h 30 à 3 h. Loaded with Bears, c’est l’after party où l’énergie est lourde, la piste pleine et l’ambiance intensément bear.

Encore plus sucré

Un des événements phares de ce Festival Sugar Bear est, bien entendu, la visite à la cabane à sucre Oswald. Le 11 avril, montez dans un autobus pour vous amuser dans une cabane entièrement réservée pour les bears. Il y a 185 places et il faut vite réserver puisque les billets s’envolent comme des tartelettes au sirop d’érable ! « La propriétaire de la cabane est très accueillante, elle connaît très bien la communauté LGBTQ+, donc elle a été très enthousiasmée à nous recevoir dans sa cabane à sucre, qui nous sera entièrement réservée pour que l’on puisse créer un safe space pour les ours afin qu’ils se sentent à l’aise d’être eux-mêmes », explique Nicolas Wegel. C’est l’occasion rêvée d’aller dans une cabane entre bears, de se sucrer le bec et de s’amuser tout en bouffant ! On ne peut s’empêcher de nous aguicher encore plus avec un autre party des plus hot au Bain Mathieu, le samedi 11 avril, de 22 h à 3 h, pour le Thick & Glazed. Ici, les gogo bears occupent l’espace avec assurance et charisme, pendant que DJ Joshua Reid (Halifax) et DJ TRND (Montréal) font monter la température jusqu’aux petites heures. D’autres événements vous attendent au Stud, au G.I. Joe, etc.

À noter que 70 % des événements sont gratuits et ouverts à tout le monde « On trouve qu’il manque une petite touche féminine à la communauté ours. Peut-être y aura-t-il une “Miss Ours” durant la Fierté cet été ? », dit Nicolas Wegel. « On n’en dit pas plus, mais c’est certainement à surveiller », ajoute Hugo Deschamps en nous titillant encore davantage !

INFOS | Billets et programmation complète : www.bearitmtl.com. Festival Sugar Bear, du 8 au 12 avril