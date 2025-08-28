Jeudi, 28 août 2025
    Grenache blanc

    Grenache blanc
    The Vineyard Collection Perdeberg Winery, WO Paarl (Afrique du Sud) 2023
    Code SAQ : 15400541 — 16,45 $

    C’est vraiment un délicieux vin blanc de fin d’été, avec des notes de fruits mûrs prêts à être récoltés. Au nez, ca sent bon l’abricot et le chevrefeuille. En bouche, c’est un délectable mélange de pommes jaunes, d’abricots, et une petite touche de yuzu. C’est rafrachisant et ca perdure en bouche, de gorgée en gorgée. Il a assez de personnalité pour passer à table, après l’apéro, avec par exemple, un taco de crevette épicées. Ou selon la SAQ, avec des fettucini aux épinards, et pesto. C’est un vin végane, de raisins vendangés à la main, et d’un super millésime. Il en donne beaucoup pour le prix.

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
