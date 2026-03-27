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    Pyrène Cuvée Marine

    Pyrène Cuvée Marine
    Lionel Osmin, IGP Côtes de Gascogne (Sud-Ouest, France) 2024
    Code SAQ : 11253564 — 13,95 $

    Un assemblage de colombard, cépage typique de la région (tout près de Biarritz), de sauvignon blanc et de gros manseng. Pour avoir un petit avant-goût des apéros sur la terrasse, ou se rappeler des vacances au bord de la mer, un vin blanc qui éclabousse le palais d’une vague d’acidité et d’amertume, avec des notes de lime, de pamplemousse et de sauge. La première gorgée peut sembler intense, puis le plaisir embarque ; c’est vraiment intéressant à vivre. Le genre de vin qui accompagne les doigts d’aiglefin panés, les calmars frits ou une entrée de chèvre chaud, par exemple.

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
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