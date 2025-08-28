Jeudi, 28 août 2025
• • •
    Petit Chablis

    Domaine Louis Moreau, AOP Petit Chablis (Bourgogne, France) 2023
    Code SAQ : 11035479 — 29,15 $

    Ironiquement, l’appellation Petit Chablis est la plus grande de Chablis. C’est un vin blanc à base uniquement de chardonnay. Ca sent bon la pomme verte, un peu de roche mouillée, et un peu de fleurs blanches. C’est plein de fraîcheur en bouche, mais en même temps, il a une texture toute en douceur. C’est soyeux. Et une pointe d’astringence finale lui donne un petit côté amandé sympathique. C’est le compagnon des fruits de mer grillés, et des poissons doux en bouche.

    Olivier De Maisonneuve
