La théorie sans fondement de Musk sur des «hommes blancs» qui transitionnent

Elon Musk a de nouveau provoqué la controverse, cette fois en avançant une théorie infondée selon laquelle les « hommes blancs » transitionneraient en raison d’une prétendue « propagande ». Le milliardaire le plus divorcé du monde a utilisé sa plateforme X (anciennement Twitter) pour partager une « observation » que personne ne lui avait demandée, affirmant sans aucune preuve que les jeunes hommes blancs seraient convaincus de transitionner par des discours culturels qui les présentent comme « les pires êtres humains ».

« Le principal moteur de la transition des hommes blancs est la propagande incessante qui les dépeint comme les pires êtres humains », a déclaré Musk, ajoutant : « Si ces mensonges atteignent leur cible, surtout durant l’adolescence, et qu’on leur propose d’appartenir à un groupe “célébré”, certains le feront. »

L’ironie est frappante : le groupe « célébré » auquel Musk fait référence — les personnes trans — reste en réalité l’une des communautés les plus visées par la haine aux États-Unis. Un rapport du FBI publié en août rappelle que les personnes LGBTQ+ figurent parmi les premières cibles de crimes haineux.

Parallèlement, l’American Civil Liberties Union (ACLU) a recensé plus de 500 projets de loi anti-LGBTQ+ déposés dans les assemblées législatives des États américains au cours des trois dernières années. Rien qu’en 2024, 70 des 604 projets déposés ont déjà été adoptés, la majorité visant spécifiquement les droits des personnes trans.

Il n’existe, rappelons-le, aucune donnée crédible suggérant que les hommes blancs seraient plus susceptibles que d’autres de transitionner — ou de détransitionner. Sans aucune expertise en études de genre ou en psychologie, Musk présente pourtant ses opinions comme des faits, s’inscrivant dans une longue habitude d’amplifier les discours politiques de droite, souvent hostiles aux LGBTQ+.

Ce n’est pas la première fois que Musk s’en prend à la communauté trans. Sa fille transgenre, Vivian Jenna Wilson, avec laquelle il est brouillé, l’a publiquement dénoncé à plusieurs reprises — notamment après son geste de salut « nazi » lors de l’investiture de Donald Trump. Sur Threads, elle avait tranché : « Appelons un chat un putain de chat. »

Ses frasques n’ont pas seulement des conséquences sociales : elles ont aussi un impact économique. En mars, Bloomberg rapportait qu’à la suite de ce geste, Musk avait perdu plus de 148 milliards de dollars de fortune personnelle — soit presque quatre fois le coût estimé pour éradiquer la faim dans le monde d’ici 2030. Rien que le 10 mars, il a perdu 29 milliards.