Sophie Turner annoncée en Lara Croft : la communauté queer en délire

C’est officiel : Sophie Turner, la star de Game of Thrones, enfilera les bottes de Lara Croft dans la nouvelle série Tomb Raider produite par Phoebe Waller-Bridge (Fleabag). Et les réseaux sociaux queer explosent déjà : plusieurs lesbiennes et fans queer avouent sans détour fantasmer devant la première photo promo.

Depuis son apparition en 1996, Lara Croft est bien plus qu’une simple héroïne de jeu vidéo : elle est devenue une icône lesbienne et queer. À la fois aventurière, forte, sexy et indépendante, elle a longtemps nourri l’imaginaire des femmes qui aiment les femmes. Pas étonnant donc que l’annonce du casting de Sophie Turner – elle-même devenue symbole queer depuis Game of Thrones – ait déclenché une vague de réactions exaltées.

Une héroïne queerifiée par ses fans

Lara Croft a souvent été réappropriée par les communautés queer, qui en ont fait un symbole de puissance féminine et de désir lesbien. Les interprétations successives d’Angelina Jolie et d’Alicia Vikander avaient déjà marqué l’imaginaire, mais voir Sophie Turner – actrice adulée par un public queer qui la suit depuis son rôle de Sansa Stark – reprendre le flambeau vient cimenter cette filiation.

Sur Twitter et TikTok, les réactions vont de l’humour à l’extase : « Lara Croft est officiellement notre crush queer intergénérationnel », peut-on lire, ou encore « Sophie Turner dans ce rôle, c’est tout ce que mon adolescence lesbienne avait espéré ».

Une série portée par Phoebe Waller-Bridge

La série sera la première à naître de l’accord exclusif entre Waller-Bridge et Prime Video. En plus d’en être la créatrice et scénariste, elle sera productrice exécutive et co-showrunneuse. Le tournage commencera en janvier 2026, sous la direction de Jonathan Van Tulleken (Top Boy).

Turner, de son côté, se dit « ravie au-delà de toute mesure » : « Lara Croft est une héroïne iconique qui représente énormément pour tellement de gens. Je me donne corps et âme pour honorer son héritage. Après Angelina et Alicia, c’est un immense défi, mais avec Phoebe aux commandes, Lara est entre de bonnes mains. »

Un rendez-vous déjà culte pour les fans queer

Pour Phoebe Waller-Bridge, le choix de Sophie Turner s’imposait : « Ce n’est pas tous les jours qu’on a la chance de créer une série d’une telle ampleur autour d’un personnage qui nous a façonnés. Toute l’équipe est passionnée par Lara et lui apporte autant d’audace, de courage et d’humour qu’elle en incarne. »

Entre le prestige de Waller-Bridge, le charisme queer-friendly de Turner et l’aura culte de Lara Croft, cette nouvelle adaptation s’annonce déjà comme un rendez-vous incontournable pour la culture queer mondiale.