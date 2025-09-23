Mardi, 23 septembre 2025
• • •
    Publicité
    AccueilConsommationAlcoolsGodello Mara Martin
    Alcools

    Godello Mara Martin

    Godello Mara Martin
    Bodegas Martin Codax, DO Monterrei (Galice, Espagne) 2023
    Code SAQ : 15409440 / 19,65$

    Le godello est un cépage blanc typique de la Galice. Le nez est doucement exotique, avec des parfums de lime et de fleurs (jasmin!). La bouche est juteuse, sur les agrumes, avec encore ce côté floral. J’y retrouve aussi un petit côté miel blond, et une finale subtilement saline. Bref, c’est complexe, et très plaisant pour les sens. Ca m’a fait penser à l’ancien commercial du shampoing Herbal Essence, avec la dame qui se lave les cheveux dans une cascade en forêt. Un bon vin à savourer en faisant le repas, ou en le servant avec des fruits de mer, ou des plats asiatiques assaisonnés de coriandre.

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
    0

    Du même auteur

    SUR LE MÊME SUJET

    LAISSER UN COMMENTAIRE

    S'il vous plaît entrez votre commentaire!
    S'il vous plaît entrez votre nom ici

    Publicité
    Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

    À PROPOS

    FUGUES TV

    ABONNEZ-VOUS

    Photos

    VERSIONS VIRTUELLES

    NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX

    LIEUX DE DISTRIBUTION DES MAGS

    JE SOUTIENS FUGUES!

    POUR ANNONCER

    Dans nos magazines ou sur le web

    plus en détails ici
    ©

    Groupe Hom. Tous droits réservés. Conception web par Groupe Hom.

    PLUS D'ARTICLES

    Soju prun

    Ihsane : quelques pas (de danse) vers la sérénité et le...