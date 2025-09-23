Godello Mara Martin

Bodegas Martin Codax, DO Monterrei (Galice, Espagne) 2023

Code SAQ : 15409440 / 19,65$

Le godello est un cépage blanc typique de la Galice. Le nez est doucement exotique, avec des parfums de lime et de fleurs (jasmin!). La bouche est juteuse, sur les agrumes, avec encore ce côté floral. J’y retrouve aussi un petit côté miel blond, et une finale subtilement saline. Bref, c’est complexe, et très plaisant pour les sens. Ca m’a fait penser à l’ancien commercial du shampoing Herbal Essence, avec la dame qui se lave les cheveux dans une cascade en forêt. Un bon vin à savourer en faisant le repas, ou en le servant avec des fruits de mer, ou des plats asiatiques assaisonnés de coriandre.