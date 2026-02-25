Pixelles, quand la diversité transforme concrètement le jeu vidéo

Depuis plus de dix ans, une initiative montréalaise agit là où se façonnent les récits vidéoludiques : en amont des écrans. Pixelles, organisme communautaire à but non lucratif, travaille à diversifier les voix qui créent les jeux. Dans une industrie en mutation permanente, où les manières de jouer, de raconter et de se représenter évoluent sans cesse, les effets de ce travail se font sentir — lentement, mais durablement.

Une industrie longtemps fermée aux réalités queer

Pendant des décennies, le jeu vidéo a été dominé par une vision étroite de l’identité : héros masculins, récits hétérocentrés, binarité de genre imposée tant aux personnages qu’aux mécaniques de jeu. Les personnes LGBTQ+ y étaient soit invisibles, soit reléguées à des rôles secondaires, caricaturaux ou tragiques. Les personnes trans et non binaires, en particulier, ont longtemps été absentes — ou réduites à des choix de design maladroits.

Ce déficit de représentation n’est pas qu’un problème narratif. Il est directement lié à la composition des équipes de création, historiquement dominées par des hommes cisgenres hétérosexuels. Quand certaines identités sont absentes derrière l’écran, elles le sont presque toujours à l’écran.

C’est pour intervenir à cette étape décisive — qui crée les jeux et dans quelles conditions — que Pixelles est fondée à Montréal en 2012 par Tanya X. Short et Rebecca Cohen-Palacios.

Une industrie en perpétuelle transformation

Si les changements tardent parfois à se concrétiser, c’est aussi parce que le jeu vidéo est une industrie en recomposition constante. On ne joue pas en 2026 comme on jouait il y a dix, quinze ou vingt ans. Les plateformes ont changé, les modèles économiques aussi : passage du jeu physique au numérique, explosion du jeu en ligne, des mondes ouverts, du narratif interactif, puis des expériences hybrides entre cinéma, série et jeu.

À chaque mutation technologique correspondent de nouveaux langages, de nouvelles attentes… mais aussi des résistances. Dans ce contexte mouvant, la diversité sexuelle et de genre s’intègre rarement par rupture franche. Elle progresse plutôt par ajustements successifs, souvent discrets, parfois techniques, qui redéfinissent peu à peu ce que le jeu vidéo peut raconter — et comment.

Créer des conditions pour créer autrement

Pixelles s’adresse explicitement aux femmes, aux personnes trans, non binaires, genderqueer et à d’autres genres marginalisés, y compris aux personnes LGBTQ+ qui ne se reconnaissent pas dans les structures traditionnelles de l’industrie. Sa mission n’est pas seulement de corriger des récits, mais de transformer les conditions de leur production.

Son programme phare, le Game Incubator, permet à des participant·e·s — souvent sans expérience préalable — de concevoir leur premier jeu, encadrés par des professionnel·le·s. L’objectif est double : acquérir des compétences techniques, mais aussi évoluer dans des espaces sécuritaires, où les identités queer ne sont ni tolérées ni justifiées, mais reconnues comme des sources narratives légitimes.

Cette approche est essentielle dans un milieu où les normes changent rapidement, mais où les structures de pouvoir, elles, évoluent plus lentement.

Des jeux qui déjouent les normes dominantes

Les projets issus de Pixelles, majoritairement indépendants, proposent des choix encore rares dans le jeu vidéo grand public. On y retrouve des protagonistes queer, trans ou non binaires, des récits centrés sur les relations et l’intimité plutôt que sur la violence, et des univers où les orientations sexuelles ne sont ni hiérarchisées ni expliquées.

Ces jeux explorent des thèmes longtemps absents du médium — transition, fluidité identitaire, vulnérabilité émotionnelle, non-conformité de genre — tout en remettant en question des mécaniques héritées d’une autre époque. Même lorsque les jeux ne se revendiquent pas explicitement LGBTQ+, leur design traduit une sensibilité queer : refus du binaire, pluralité des parcours, narration émotionnelle plutôt que normative.

Une influence qui s’étend aux productions majeures

Pixelles ne développe pas directement de jeux AAA, mais son influence se fait sentir par capillarité, à mesure que des créateur·rice·s formé·e·s ou soutenu·e·s par l’organisme intègrent des studios plus importants ou des équipes de consultation narrative. Depuis 2023, plusieurs jeux majeurs témoignent de cette évolution graduelle : des créateurs de personnages où le genre, le corps, la voix et les pronoms sont dissociés, comme dans Baldur’s Gate 3 ou Dragon Age: The Veilguard ; des romances queer intégrées comme des arcs narratifs légitimes, notamment dans des jeux narratifs développés ou co-développés à Montréal, comme Lost Records: Bloom & Rage ; des personnages trans et non binaires écrits avec nuance, sans sensationnalisme.

Ces avancées s’inscrivent dans un mouvement plus large, où la diversité devient compatible avec des modèles de jeu en constante évolution.

Changer les récits en changeant les équipes

« On ne peut pas corriger les récits sans corriger les conditions dans lesquelles ils sont produits », rappelle souvent l’équipe de Pixelles. Dans une industrie où les outils, les plateformes et les publics changent rapidement, la question de qui crée devient encore plus centrale. Pixelles travaille ainsi sur la légitimité des personnes marginalisées dans les postes créatifs, sur la création d’environnements de travail plus sécuritaires, et sur la reconnaissance des expériences queer comme compétences créatives à part entière.

Une transformation lente, mais structurelle

À Montréal, où cohabitent grands studios et scène indépendante, Pixelles agit comme un laboratoire de transformation culturelle. Les changements qu’elle impulse ne sont ni immédiats ni spectaculaires, mais ils s’inscrivent dans la durée — à l’image d’une industrie qui se réinvente sans cesse.

Dans un contexte où les façons de jouer continuent d’évoluer, le travail de Pixelles rappelle que la diversité sexuelle et de genre ne peut être figée. Elle doit, elle aussi, s’adapter, se déployer et s’ancrer dans un médium en mouvement.

En misant sur la formation, la communauté et la transmission, Pixelles contribue à une transformation essentielle : faire du jeu vidéo un espace où la diversité LGBTQ+ n’est plus une exception tolérée, mais une composante vivante et durable du médium.

