Le festival Massimadi est de retour pour une 17e édition !

Du 22 au 29 octobre à Montréal (et en ligne jusqu’au 31 octobre), le festival Massimadi célèbre les cultures et réalités des communautés LGBTQ+ afrodescendantes autour du thème « Déconstruire pour reconstruire ». Une invitation à remettre en question les récits hérités et à réinventer de nouveaux espaces de libération, de réflexion et de célébration collective.

Ce thème met en lumière la manière dont l’art peut déconstruire les images imposées de nous-mêmes, de nos identités et de nos communautés, pour mieux les reconstruire selon nos propres termes. Une vingtaine de courts et longs métrages du Québec et de l’international seront présentés en ligne et en salle, du 22 au 29 octobre. La programmation se déploiera aussi hors écran, avec une exposition qui ouvrira de nouveaux espaces de dialogue et de création.​

7 jours en salle et 9 jours en ligne.

22 courts et longs métrages à Montréal, dont 14 accessibles virtuellement.

Documentaires, fictions et créations hybrides explorant amour, travail, libération, lignées queer, corps, représentation et résistance face à la colonisation.

Des panels de discussion accompagneront certaines projections.

MERCREDI 22 OCTOBRE : SOIRÉE D’OUVERTURE

18h | Ausgang Plaza

Le Festival Massimadi ouvre sa 17ᵉ édition le mercredi 22 octobre 2025 avec une soirée festive et créative réunissant le public autour d’artistes afro-queer inspirant·e·s. Au croisement du cinéma, de la performance et de la musique, cette soirée mettra à l’honneur la pluralité des voix et des expressions qui redéfinissent les récits queer et afrodescendants. Une célébration vibrante de la créativité afro-queer, placée sous le signe de la déconstruction, de la reconstruction et du partage.

JEUDI 23 OCTOBRE : PROJECTIONS – AMOUR, TRAVAIL & LIBÉRATION

18h & 19h30 | Cinéma du Parc

Les histoires queer sont aussi des histoires de luttes, de travail, de désir et de réinvention de soi. Cette soirée de projections explore les intersections entre intimité et identité, en mettant en lumière la façon dont nos relations s’entrelacent avec le quotidien, l’activisme et le bien-être personnel. Du coming out aux réalités de la culture du «hook-up», des histoires d’amour aux luttes sur le lieu de travail, les films de cette soirée remettent en question ce que signifie aimer, résister et s’affirmer, dans des contextes où l’intime devient politique.

Partie 1 – 18h00

Quatre courts-métrages qui abordent le désir, l’identité et la recherche d’équilibre :

Settle Down S1 E3

Mélange

Man Code

Grace

Partie 2 – 19h30

Deux films qui ouvrent sur la solidarité et les espaces collectifs :

Talking Walls

Supporting Ourselves

VENDREDI 24 OCTOBRE : EXPOSITION – SOFTBOI

17h à 20h | Galerie WIP

En tant que personnes se présentant au monde à travers le prisme de la masculinité, nous sommes souvent confronté·es aux attentes que la société associe aux hommes : insensibilité, force, domination. Pourtant, cette image imposée ne reflète pas toujours nos réalités et bien souvent, nous nous retrouvons piégé.es dans ces projections, qui nous enferment. Softboï est une célébration des identités queer masculines. Parce que nous sommes les seul.es à définir notre manière d’exister, cette exposition nous invite à laisser émerger la douceur qui sommeille en chacun.e de nous. L’exposition se veut un lieu d’accueil, de rencontre et de libération de la parole, célébrant l’existence des personnes non binaires, des hommes trans et des femmes masculines issues de la diversité (PANDC). Placée sous le signe de l’importance du collectif et du faire communauté, elle ouvre un espace de partage et d’écoute, où les parcours s’entrecroisent et résonnent les uns avec les autres.

Sickkid (Ornella Salnot) est un.e artiste visuel.le originaire de la Guadeloupe, basé·e à Tiohtià:ke / Montréal. Sa pratique cinématographique et visuelle explore l’image comme un espace de mémoire et de guérison, capable de transformer nos réalités et de rassembler ce qui semblait fragmenté.Avec sa première exposition solo, Softboï, iel célèbre les identités queer masculines et crée un lieu où douceur et vulnérabilité deviennent des forces. À travers ses œuvres, Sickkid cherche à faire de l’image un geste de soin, une invitation à se rencontrer autrement et à imaginer de nouvelles façons d’exister ensemble.

SAMEDI 24 OCTOBRE : DANSE PARTY – DISCONO X MASSIMADI

22h à 3h | Newspeak, 1403 Rue Sainte Elisabeth, Montreal, QC H2X3C5, Canada

DIMANCHE 26 OCTOBRE : PROJECTIONS – LIGNÉES QUEER

17h & 18h45 | Goethe Institut-Montréal

La famille dans toute sa complexité : choisie, biologique et intergénérationnelle. Ces films révèlent comment le deuil, la guérison, l’identité culturelle et l’amour traversent les générations, façonnant la façon dont nous devenons nous-mêmes et dont nous prenons soin les uns des autres.

Partie 1 – 17h00

Deux portraits sensibles et vibrants qui explorent ce que signifie grandir, aimer et trouver sa place quand les liens familiaux se tendent.

Tomorrow Will Be Better

Black Fruit, épisodes 1 & 2

Partie 2 – 18H45

Un voyage personnel et universel sur la maternité, l’abandon et le pardon, porté par la voix singulière de Staceyann Chin.

A Mother Apart

LUNDI 27 OCTOBRE : PROJECTIONS – NAVIGUER DANS NOS CORPS

18h & 19h35 | Shift Centre

Nos corps sont des lieux de lutte, de découverte et d’expression. De la transition au handicap, de la danse à la spiritualité, ces films révèlent comment les personnes queer et trans revendiquent et redéfinissent leur incarnation face aux systèmes qui tentent de nous contenir.

Partie 1 – 18h00

Quatre récits intimes et puissants qui explorent la mémoire du corps, entre danse, transition, héritage culturel et quête de réconciliation intérieure.

Telepathic Encounters

¡salsa!

Girl/Boy

Finding Peace in My Body

Partie 2 – 19h35

Un voyage sensoriel et collectif à travers l’art du cirque, où le corps devient espace de liberté et de résistance.

CIRCO

Le long métrage sera suivi d’une discussion / Q&A avec la réalisatrice, Lamia Chraibi.

Mardi 28 octobre – PROJECTIONS – IDENTITÉS QUEER & COLONISATION

18h00 | J.A. DeSève Cinema

Les systèmes coloniaux ont cherché à effacer les identités, les traditions et les modes d’amour, mais la culture queer persiste en tant que force de résistance et de revendication. Ces films mêlent art, politique, afrodescendance et activisme dans des récits de survie, de rage et de joie rebelle. La soirée de projections débutera avec trois courts métrages singuliers qui célèbrent l’art, la communauté et la dignité queer face à l’oppression coloniale.

Randa

Earth to KB

Marungka Tjalatjunu (Dipped in Black)

Ces courts métrages seront suivi du documentaire

• Out of Uganda.

Un long métrage percutant qui suit le parcours de militant·e·s LGBTQ+ contraint·e·s à l’exil face à la montée des lois anti-homosexuelles en Afrique de l’Est. Un Q&A avec Solange Musanganya et Ahmed Hamila suivra. ​

MERCREDI 29 OCTOBRE – SOIRÉE DE CLOTURE – NOS HISTOIRES, NOS SCÈNES

17h45 | Musée McCord

Les artistes queer et trans ont toujours remodelé la culture. Sur les podiums, dans les salles de bal, dans les manifestations et dans les archives. Cette programmation célèbre la créativité comme forme de résistance et de visibilité, revendiquant un espace face à la censure, à l’effacement et aux attaques.

Entre ombre et lumière, ces deux œuvres explorent la puissance du corps et du mouvement comme langage de liberté.



Avec Shade in the Sunshine State et Q5 – The Quintessentials, les artistes nous plongent au cœur de la culture ballroom et du waacking, célébrant les identités queer noires à travers la danse, la performance et l’expression de soi. Deux films qui transforment la scène en espace de résistance, de joie et de renaissance.​​ La projection sera suivie d’une discussion.​

Shade in the Sunshine State

Q5 – The Quintessentials

INFOS| www.massimadi.ca