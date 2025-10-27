Alan Cumming lance le premier grand festival LGBTQ+ d’Écosse 

Du 16 au 18 janvier 2026, le Pitlochry Festival Theatre, dans les Highlands écossais, s’illuminera en plein hiver avec Out in the Hills, le tout premier grand festival dédié à la créativité et à la culture queer du pays. Théâtre, musique, danse, cinéma, discussions littéraires et soirées festives : trois jours pour célébrer la diversité, la résilience et l’humour de la communauté LGBTQ+, dans un décor de montagne pittoresque à deux heures d’Édimbourg.

« Rallumer la lumière en plein hiver »

À la tête du festival, l’acteur et metteur en scène Alan Cumming, figure bien connue du cinéma, de Broadway et de la télévision britannique, explique en entrevue avec le magazine Britannique Attitude, qu’il veut offrir un antidote à la morosité hivernale et à la montée des discours anti-trans : « À un moment où les personnes queer — et particulièrement trans — sont attaquées et visées par des lois régressives, j’avais envie de rappeler l’immense contribution que nous avons apportée à la culture. Et de le faire avec de la joie, de la lumière et un brin de folie, même en plein mois de janvier écossais. »

Cumming souligne que le festival est aussi un acte politique de visibilité après le rejet, par le Parlement britannique, d’un projet de loi écossais visant à simplifier la reconnaissance légale du genre. «Ce recul m’a profondément choqué. Alors j’ai voulu répondre autrement : en célébrant la beauté et la créativité de nos vies. »

Une programmation aussi vibrante qu’éclectique

Parmi les moments phares, notons une lecture du spectacle Me and the Girls, d’après un texte méconnu de Noël Coward, où Cumming explorera les codes queer cachés du théâtre d’après-guerre; une conversation entre Graham Norton et Alan Cumming, promettant humour, confidences et fous rires; une table ronde sur Armistead Maupin (Tales of the City) et la poète Jackie Kay, deux figures queer de la littérature; la tenue d’une exposition «Camp Trans Scotland» consacrée à la création d’espaces sécuritaires pour les personnes trans.

Et même un céilidh queer (bal traditionnel écossais) ainsi que Match of the Gay, discussion sur la visibilité LGBTQ+ dans le sport. « Les festivals queer ont toujours été des lieux de rencontres improbables, dit Cumming, toujours dans l’entrevue avec Attitude. On y découvre des artistes, mais aussi des idées. On s’y sent vu·e, entendu·e, et connecté·e. »

Une vision inclusive et rassembleuse

Out in the Hills n’est pas réservé à la communauté LGBTQ+, mais s’adresse à tout le monde. « La queerness, c’est la lumière dans l’obscurité. Elle nous apprend à célébrer la différence et à créer de la beauté malgré l’adversité. Ce festival, c’est une invitation ouverte à toutes celles et ceux qui veulent partager cette énergie. »

Et si l’acteur a su convaincre des figures de prestige comme Sir Ian McKellen — attendu pour une lecture spéciale pendant le festival —, il espère surtout attirer les gens du coin comme les voyageur·euse·s curieux·ses : « L’hiver écossais est long et sombre. Quoi de mieux qu’un festival queer pour le réchauffer? »

INFOS | Du 16 au 18 janvier 2026, Pitlochry Festival Theatre, Highlands, Écosse (à 1 h 45 d’Édimbourg). Billets en vente générale à partir du 10 novembre

pitlochryfestivaltheatre.com