Aligoté

Marquis de Jouennes, AOP Bourgogne Aligoté (France) 2024

Code SAQ : 30155 — 19,65 $

Un classique qu’on retrouve à la SAQ depuis des décennies, populaire dans les années 1980-1990 pour le fameux apéro français : le kir — un verre d’aligoté avec une cuillerée de crème de cassis. Ici, un bel exemple pour redécouvrir ce cépage : léger, avec des parfums de pomme, de citron et de chèvrefeuille, et même un soupçon de laurier. Délicat en bouche, sans boisé, il rappelle un peu le chenin blanc. Parfait avec un filet de sole. Servez-le bien froid à l’apéro ou légèrement frais à table, pour qu’il s’épanouisse pleinement.