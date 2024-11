Tailwind Réserve

cab. sauvignon, cabernet franc, Pelee Island Winery, VQA Pelee Island (Ontario)

Code SAQ : 13360671 | 17,50$

Un beau p’tit rouge classique dans ses arômes, avec ses notes très gourmandes de fruits rouges et boisées. C’est plein de charme. En bouche, j’aime beaucoup sa transition entre l’éclat de fruits (cerises rouges) vers une certaine trame tannique et une finale fraîche et légèrement amère. Rien de très complexe, assez léger, mais c’est bien agréable et ca devrait plaire à un grand éventail d’invité(e)s. C’est un peu rond mais c’est équilibré tout de même. Ce sera super avec plein de plats du Temps de Fêtes, et même certains poissons. Un rouge passe-partout ,à bon prix, d’un domaine qui se soucie de son impact sur l’environnement, voilà une combinaison gagnante.