Mercredi, 29 octobre 2025
• • •
    Kydonitsa Tsimbidi

    Kydonitsa Tsimbidi
    Monemvasia Winery, IGP Laconia (Péloponnèse, Grèce) 2023
    Code SAQ : 13638249 — 21,10 $

    Ce n’est pas tous les jours qu’on déguste un vin à base de kydonitsa — bonjour, l’exotisme! Ce cépage, presque disparu il y a une quinzaine d’années, donne des vins secs et des vins de dessert. Ici, un blanc aux arômes très particuliers d’orange sanguine et de gin! En bouche, on navigue entre l’abricot et la fleur d’oranger, tout en demeurant bien sec. Savoureux, fin et agréablement dépaysant. À essayer avec des spanakopitas, des fromages salés ou des plats aux sauces citronnées et herbacées… voire même une raclette! Jolie découverte.

    Par Olivier De Maisonneuve
