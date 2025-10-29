Retour sur le 30e gala d’Équipe Montréal

Équipe Montréal a tenu son 30e gala le 4 octobre dernier à l’Agora du cœur des sciences à la Place des festivals, sous la thématique de l’Unité et Synergie.

Le gala fut l’occasion, pour les équipes sportives et les groupes de loisir, d’honorer leurs personnalités, bénévoles et athlètes de l’année. Équipe Montréal a également donné la chance à trois de ses chorales membres de performer sur scène : Les Nanas, Extravaganza et le Chœur gai de Montréal.

Les groupes membres ont répondu à l’appel ! Iels ont été nombreux et nombreuses à venir assister au gala et l’ambiance était conviviale et participative. Emmanuelle Dubé, directrice de district | TD Canada Trust, nous a fait le plaisir d’être notre présidente d’honneur. Du côté de l’animation, Rafaël Provost et Sasha Baga ont rendu cette soirée mémorable en faisant participer le public à plusieurs reprises au cours de la soirée.

PHOTO : PRIX ATHLÈTE DE l’ANNÉE PHOTO : PRIX GUY MARIN PHOTO : PRIX GUY MARIN

Les cinq grands prix d’Équipe Montréal ont été remis cette année à :

• Prix Claude Mailhot (Rayonnement d’Équipe Montréal) : Karl Côté de Volley Boréal

• Prix Personnalité de l’année : Marie-Élène Néron de l’Ensemble vocal Les Nanas

• Prix Guy Marin (Bénévole de l’année) : Mickael Pallier de Dodgeball Les Ratons-Chasseurs

• Prix Athlète de l’année : Clémence Berthomier des Draveurs, bateau-dragon

• Prix Événement de l’année : Tombola de Balle Molle Queer Softball et Gala Odyssée de Volley Boréal

Quelques faits saillants de la soirée :

• L’annonce que TD devient notre partenaire principal

• Le nouveau partenariat avec le Weiser

• Tirage de deux billets d’Air Canada

• Une mention spéciale a été faite pour les 30 ans des Galopins

• La remise des bourses « Journée Équipe Montréal » à AFL Québec et un regroupement de quatre équipes membres : Les Ratons-Chasseurs, Tennis Lambda, Volley Boréal et les G-Bleus

• Le généreux don de Victor Roberge

• L’annonce du nouveau nom du prix Événement de l’année qui portera désormais le nom de prix Jean-Claude Lapointe remis à l’Événement de l’année »

• Hommage aux Bâtisseurs d’Équipe Montréal. Étaient présents les anciens présidents Fernand Godfrind, Paul Vézina, Daniel Vaudrin, Patrick Blouin et les vice-présidents Guy Marin et Amélie Charbonneau

• Performances artistiques de Sasha Baga et Franky Dee.