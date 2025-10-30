Renon, la Montréalaise aux airs de pop star

Si l’artiste émergente Renon a été formée en jazz, la proposition de la Montréalaise se rapproche beaucoup plus du dark pop. Sur scène au festival Osheaga cet été, l’artiste s’en est donné à cœur joie avec le style goth — qu’elle affectionne particulièrement — et elle a invité la chanteuse MINOE sur scène pour entonner ensemble leur morceau « LIQUORLIPS », qui a des airs d’« hymne gai ». Fugues a pu lui parler avant son spectacle.



En tant que Montréalaise, comment as-tu réagi lorsque tu as appris que tu allais faire partie de la programmation d’Osheaga ?

RENON : Mes ami.e.s pleuraient. C’est un immense honneur, surtout pour une jeune artiste. Je me sens vraiment reconnue et excitée. Je vis tout simplement mon rêve en ce moment. Ma première participation remonte à l’année dernière, en tant qu’invitée avec une autre artiste, MINOE, car nous avons une chanson ensemble. Elle avait été programmée l’année dernière et je l’ai rejointe pour notre chanson. Cette année, c’est elle qui m’accompagnera. En fait, je n’ai connu Osheaga qu’en tant qu’artiste.

Tu te présentes sous un style goth. Qu’aimes-tu dans ce style ?

RENON : J’ai toujours été attirée par ce style. Tu sais, comme quand tu as 12 ans et que tu traverses une phase emo ? La mienne n’a jamais arrêté. J’ai l’impression que Renon — quand je suis en tenue de travail — me permet vraiment d’exagérer ce côté de ma personnalité, ce qui est génial parce que, au quotidien, je ne suis pas vraiment comme ça, même si j’adore ça. Je trouve que le noir et le rose correspondent aussi beaucoup à ma musique, parce que c’est pop et que ça peut être très amusant, mais aussi très sombre et vulnérable.

D’où vient la chanson pop « LIQUORLIPS », que tu as faite avec MINOE ?

RENON : On n’avait même pas vraiment préparé de session, mais on voulait faire de la musique ensemble. On parlait de Tumblr. On était toutes les deux des Tumblr kids quand on avait 13 ans, alors on parlait juste de faire un genre de Tumblr party song, avec le genre d’images qu’on voyait. Donc, c’est juste une chanson sur la fête, le sexe et la drogue. Elle est très vulgaire et nous voulions qu’elle soit vraiment exagérée. C’est tellement amusant à interpréter, donc c’est vraiment le fun, surtout que nous sommes toutes les deux bisexuelles et qu’on a toutes les deux un chum, donc c’est hilarant.

Sens-tu que ta musique plaît particulièrement au public LGBTQ+ ?

RENON : Je pense que « LIQUORLIPS » attire un peu plus ce public, car toutes les playlists dans lesquelles je vois cette chanson ajoutée s’appellent toutes, genre, « Daddy » ! Aussi, mon groupe d’ami.e.s est entièrement queer et je pense que c’est leur chanson préférée. Quand elle est sortie, ils l’ont tout de suite adoptée. Elle est clairement faite pour eux. Je me suis toujours demandé, d’un point de vue scientifique, pourquoi on aime davantage les chansons quand elles sont vraiment pop…

Quelles sont tes principales inspirations ?

RENON : J’ai grandi en écoutant beaucoup de rock et de musique alternative. Donc, beaucoup de Muse, Radiohead, Nirvana et The Killers… Et puis, j’ai aussi grandi en écoutant beaucoup de jazz, comme Amy Winehouse et beaucoup de stations de radio jazz standardes. J’ai aussi étudié le jazz par la suite. Donc, tout ça s’est mélangé. Je pense que mon côté pop s’est développé à travers mes propres expériences. J’étais une enfant seule dans ma chambre, devant mon ordinateur toute la journée, donc je ne connaissais que la culture pop. J’adore les filles pop et tout le concept d’une Era, avec un style, un univers visuel… Je suis obsédée par tout ça. J’adore Banks, The Neighborhood… J’aime aussi les filles pop, comme Ariana Grande. C’est l’une de mes préférées. Mais aussi Rihanna et Avril Lavigne.

Trouves-tu que Montréal est une bonne ville pour les artistes émergents ? Si on compare à Londres, où tu as déjà vécu…

RENON : Je trouve que Montréal est une ville très artistique et j’ai l’impression qu’on peut vraiment laisser s’exprimer cette facette de soi un peu plus ici, même par rapport à Londres. Londres a quelque chose de plus chic. Cela dépend évidemment un peu du quartier dans lequel on se trouve. Il y a tellement d’art et de culture là-bas, et Londres est tellement plus grande qu’il est plus difficile de s’y faire une place. Mais Montréal a une scène musicale et une communauté tellement géniale, j’ai l’impression de connaître tout le monde et tout le monde se soutient. Je trouve juste que Montréal n’offre pas autant d’opportunités dans le domaine de la pop, à moins d’être déjà célèbre. 6



INFOS | Instagram