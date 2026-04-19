Une 18e reine est couronnée à RuPaul’s Drag Race!

Attention, attention! Si vous n’avez pas encore visionné la finale et que l’idée de découvrir le nom de la gagnante vous fait pleurer du sang, on vous encourage à reporter la lecture de ce texte. Sinon, voici un compte-rendu de la conclusion de la 18e saison de RuPaul’s Drag Race!

Au lieu de présenter la finale dans un grand théâtre, la production de Drag Race a organisé le tout dans le studio habituel qui débordait de fans. Et plutôt que d’inviter quatre reines à s’affronter en paires de deux jusqu’à la couronne, seules trois concurrentes se sont rendues à la dernière étape devant Mama Ru et les juges, Michelle Visage, Jamal Sims et Carson Kressley.

Après le retour des reines éliminées de la saison 18, durant lequel Vita VonTesse Star, Jane Don’t, Juicy Love Dion et Discord Addams ont fait écarquiller les yeux, pendant que Mia Starr et Kenya Pleaser généraient à nouveau un sentiment de déception, nous avons vu arriver les trois finalistes.

Darlene portait un costume coloré qui semblait le résultat d’une copulation entre une super-héroïne et un jeu de société. Myki Meeks n’était que dorures et pierres précieuses, alors que Nini a fait place au bon goût avec des couleurs attirantes, sans être criardes.

Fidèle à son habitude, RuPaul a profité de la finale pour offrir un numéro de lipsync et de danse très figée que toutes les drag queens vont encenser sur les réseaux sociaux. On sait qu’elle a 65 ans et que son attirail limite grandement ses mouvements, mais on ne peut s’empêcher d’espérer plus de fluidité.

DÉFI FINAL

Afin de faire valoir leurs talents, leur histoire et leur personnalité, les trois finalistes ont collaboré avec Leland pour composer leur hymne personnel et présenter un numéro endiablé sur scène, dans l’espoir de se tailler une place lors du lipsync final.

La reine du centre d’achats Darlene Mitchell a offert la chanson Cooking with gas en arrivant avec une robe de chanteuse de chorale aux couleurs arc-en-ciel, avant de révéler un look de collégienne américaine un peu trash. À son image, sa chanson était drôle, adorable, entraînante, pleine d’autodérision et assumée. Après sa performance, le public a eu l’occasion de découvrir des images de son ancien alter ego, Trash the drag queen, sans oublier son fiancé d’une beauté fantasmagorique.

Myki Meeks a mis de l’avant sa polyvalence en commençant sa chanson Versatile devant un miroir entouré d’ampoules d’une autre époque, avant de poursuivre avec une chorégraphie up tempo où on pouvait la voir danser, chanter, jouer la comédie et nous faire rigoler. Même si on a senti sa nervosité, on ne pouvait faire abstraction de la formidable revanche de cette reine classée dernière par ses collègues dans Rate-a-Queen en début de saison. Quelle artiste attachante!

Finalement, la plus scientifique des drag queens, Nini Coco, a entrepris sa chanson Stimulate assise à table avec un look de femme d’affaires, entourée de danseurs qui ont révélé son justaucorps rouge sexy. Assurément la plus impressionnante des trois, elle a offert la meilleure chanson, la chorégraphie la plus difficile, des acrobaties et une fabuleuse performance. Impossible qu’on ne la revoit pas dans le lipsync final! Par-dessus le marché, elle a été émouvante et divertissante en parlant de son parcours à l’émission et en s’exprimant à l’enfant qu’elle était (Nico, 3 ans), comme le veut la tradition dragracienne.

Question de patienter avant le grand couronnement, RuPaul a remis un prix d’implication sociale et d’accomplissement artistique à Myley Cyrus. Les légendes que sont Raja Gemini, Kim Chi et Bob the drag queen ont rendu hommage à des légendes queers américaines.

Le titre de Miss Congeniality a été remis cette année à Jane Don’t qui a éclaté de rire en entendant son nom, avant d’affirmer qu’elle n’aspirait pas à la gentillesse en tant que drag queen, mais que ses relations avec les autres filles étaient effectivement très importantes pour elle.

La gagnante de la saison 17, Onya Nurve, est venue faire un tour dans une immense robe lavande-bleu-blanc, avant que la reine-mère invite Nini et Myki à s’affronter sur la chanson Every Girl You’ve Ever Loved de Miley Cyrus.

Durant les débuts tranquilles de la chanson, les deux semblaient investies. Myki s’est lâchée lousse. Nini a sorti une sacoche-marionnette. L’intensité a monté. Myki semblait avoir un je-ne-sais-quoi supplémentaire, mais Nini a répliqué avec de la danse et des acrobaties impressionnantes.

Résultat : c’est l’adorable Myki Meeks qui a remporté les honneurs!