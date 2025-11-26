Tinzo + Jojo, les jeunes DJ qui veulent d’une piste de danse sans téléphone

Lorsque les DJ Tinzo + Jojo sont passés au festival Osheaga cet été, ils ont retrouvé l’ambiance « chaleureuse et familière » qu’ils avaient déjà eu la chance d’expérimenter par le passé à Montréal. C’est que le duo – composé d’un frère et d’une sœur – reconnaît dans notre métropole plusieurs similarités avec Brooklyn, d’où ils viennent.

Tinzo + Jojo sont derrière la chaîne YouTube « Bookclub Radio », où ils diffusent des DJ sets dans leur intégralité. Et si cette chaîne connaît une grande popularité, c’est peut-être parce que les deux artistes souhaitent renouer avec les origines du dancefloor. Entrevue.

D’où vient le nom « Bookclub Radio » (Radio Club de lecture) ?

Jojo : Nous avions un groupe de discussion. Il y avait moi, Tinzo et nos partenaires. On parlait d’aller danser et faire la fête en boîte pendant le week-end. Et on a appelé notre groupe de discussion « Bookclub », juste pour rire, parce que quand les gens nous demandaient ce qu’on faisait, on répondait : « Oh, bookclub. » C’était une blague entre nous.

Tinzo : On faisait en quelque sorte partie d’un club de lecture, parce qu’on se réunissait régulièrement, mais au lieu de lire, on allait danser.

Pourquoi avez-vous lancé votre chaîne YouTube de DJ ?

Jojo : On regardait beaucoup de sets de DJ sur YouTube. J’ai une formation en cinéma : je réalisais des documentaires. On avait donc tout le matériel pour le faire, alors on s’est dit : « Pourquoi ne pas essayer ? »

Tinzo : On apprenait aussi à être DJ à ce moment-là.

Jojo : À l’époque, on n’avait pas de public. On avait 100 vues, peut-être.

Tinzo : Oui, ma copine me disait : « Qui va regarder ça ? » Et puis ça a explosé. On était tous très nerveux.

Selon vous, qu’est-ce qui explique le succès de votre chaîne ?

Tinzo : Je pense qu’on a des réponses différentes à cette question. Pour moi, les gens perçoivent peut-être l’intention derrière ce qu’on fait, et on a commencé avec une intention très personnelle. C’était vraiment quelque chose destiné à nous et à nos amis.

Donc, quand les gens voient ce qu’on fait et comprennent qu’on n’essaie pas de jouer un rôle pour la caméra ou pour la chaîne, mais que c’est simplement nous et nos amis, ils le ressentent et s’identifient à nous. Ils se disent qu’on ressemble à des personnes avec qui ils aimeraient passer du temps.

Vous avez un « manifeste » pour le public qui vient à vos événements. En quoi ça consiste ?

Jojo : Notre manifeste reprend simplement les éléments qui, selon nous, font une bonne soirée de danse, à savoir : venez pour la musique, dansez jusqu’à épuisement, pas de téléphones sur la piste de danse (une règle très populaire), et on demande aux gens de se faire face (et non pas de regarder le DJ).

Je pense que c’est vraiment important. C’est comme ça que la piste de danse a commencé, et ça a beaucoup changé depuis. Quand on regarde une scène de soirée dansante dans un film, personne n’est sur son téléphone. Ce ne sont que des gens qui profitent du moment présent. C’est ce qu’on voulait recréer.

INFOS | https://www.tinzoandjojo.com