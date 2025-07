Un jeune homme aux racines cubaines remporte Mr. Gay Espagne 2025 

Eduardo Adrián Morales Lobaina, un jeune de 24 ans né à La Línea de la Concepción, dans la province de Cádiz, a remporté le titre de Mr. Gay Espagne 2025, portant fièrement non seulement le drapeau de l’Andalousie, mais aussi la fierté de ses racines cubaines, héritées de sa mère. Le jeune homme a remporté le concours Mr. Gay Espagne 2025 avec, entre autres, une touchante campagne pour l’éducation inclusive et la visibilité LGTBI+ dans des villages conservateurs.

Son triomphe, au-delà du symbolique, est un cri de liberté adressé à ceux qui vivent encore dans la peur d’être eux-mêmes. «Ce triomphe n’est pas seulement le mien, il est celui de ceux qui ne peuvent pas encore faire entendre leur voix. Je suis ici pour eux, pour elles, pour tou·tes», a-t-il exprimé ému en recevant l’écharpe lors de la gala célébrée à Madrid.

L’histoire d’Eduardo n’a pas été facile, selon la page officielle de l’événement. Il a grandi dans une famille monoparentale, accompagné par sa mère cubaine, qu’il décrit comme son plus grand exemple de dignité et d’effort, et son petit frère Toni, un enfant de 11 ans diagnostiqué avec le syndrome d’Asperger. Son enfance et son adolescence ont été marquées par le harcèlement : il a subi des intimidations en raison de son apparence, de ses origines et de son orientation sexuelle.

Cependant, ces expériences ne l’ont pas brisé. Au contraire, elles ont façonné un jeune homme reconnaissant, empathique et d’une résilience à toute épreuve. Aujourd’hui, Eduardo travaille comme vendeur dans un magasin de vêtements et continue d’économiser pour devenir indépendant. Il se décrit comme sociable, charismatique, rêveur, passionné de cinéma, de musique, de voyages et de la vie nocturne.

#FiertéDansMonVillage : le message qui a eu un impact

Lors du concours, Morales a défendu la campagne #OrgulloEnMiPueblo, née de sa propre expérience en tant que jeune LGTBI+ dans un environnement conservateur et, bien souvent, hostile. Sa proposition mise sur une éducation affective et sexuelle inclusive et diversifiée dès les jeunes âges, comme clé pour prévenir le harcèlement scolaire et construire des espaces sûrs.

«La haine se combat avec l’éducation. Nous ne pouvons plus ignorer la souffrance de tant de jeunes qui sont stigmatisés ou réduits au silence. Les écoles doivent être des refuges, non des champs de bataille», a déclaré lors de l’un des moments les plus émouvants de l’événement.

Avec cette campagne, Eduardo ne se contente pas de rendre visible son combat, mais il vise également à initier une transformation à partir du local, en commençant par sa communauté à La Línea et en étendant son message à de nombreux autres villages où la diversité est encore vécue dans le silence.