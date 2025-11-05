Québec entend fusionner une dizaine d’organismes gouvernementaux

Le gouvernement Legault se lance, par voie législative, dans une réorganisation des structures et des activités de l’État québécois. Le projet de loi 7, présenté mercredi à l’Assemblée nationale par la présidente du Conseil du Trésor, France-Élaine Duranceau, prévoit notamment l’abolition ou la fusion d’une dizaine d’organismes gouvernementaux.
Le projet de loi 7 prévoit notamment : d’intégrer le Fonds d’aide à l’action communautaire autonome dans le Fonds québécois d’initiatives sociales; d’abolir la Commission de la fonction publique et de transférer ses fonctions au Tribunal administratif du travail (TAT); d’intégrer le Conseil de gestion de l’assurance parentale à Retraite Québec; et de faire du Centre de la francophonie des Amériques un OSBL plutôt qu’un organisme du gouvernement.
Avec le projet de loi 7, Québec espère atteindre d’ici 2029-2030 des économies annuelles de 35 millions de dollars en mutualisant des services, en éliminant des dédoublements et en supprimant 220 équivalents à temps complet (ETC), dont une centaine dans le réseau de la santé. L’adjointe parlementaire de France-Élaine Duranceau, Stéphanie Lachance, a toutefois souligné en conférence de presse que la pièce législative n’avait pas été rédigée dans le but de couper des ETC, mais plutôt dans l’optique de regrouper les missions d’organismes
«qui étaient pratiquement semblables ou encore complémentaires».
Par voie de communiqué, la ministre a précisé quant à elle que Québec,
«dans les prochaines semaines», aura l’occasion de faire le point sur l’objectif affiché par son gouvernement de supprimer 2000 ETC dans la fonction publique. Ce seuil est d’ailleurs déjà atteint, a confirmé la principale intéressée, mercredi.