La 3e édition du prix Action LGBTQ+ 2026 est lancée !

L’appel de candidatures pour la 3e édition du prix Action LGBTQ+, remis annuellement par la ministre responsable de la Condition féminine, est lancé depuis novembre.

Cette distinction gouvernementale vise à mettre en lumière l’apport exceptionnel des personnes et des organisations qui contribuent à faire du Québec une société ouverte et accueillante pour les personnes LGBTQ+.

Les personnes et organismes souhaitant déposer une candidature peuvent le faire jusqu’au 9 janvier 2026, en remplissant le formulaire de candidatures disponible sur la page prix Action LGBTQ+ ci-dessous.

Le prix Action LGBTQ+ se décline en deux catégories :

Hommage : est admissible dans cette catégorie une personne québécoise qui s’est distinguée dans le domaine de la lutte contre l’homophobie et la transphobie.

Milieu de vie en confiance : est admissible dans cette catégorie une personne, un groupe de personnes ou une organisation du Québec s’illustrant dans un milieu de vie, par exemple dans le milieu de l’éducation, du sport et des loisirs ou dans le réseau de la santé et des services sociaux, et ayant contribué à l’instauration d’un environnement sécuritaire pour les personnes LGBTQ+ qui le fréquentent. L’initiative de la personne, du groupe de personnes ou de l’organisation peut aussi contribuer à la prévention de la violence à caractère homophobe et transphobe.

Les lauréats passés comptent le GRIS-National et Interligne, dans la catégorie Milieu de vie en confiance. Et pour la catégorie Hommage, la professeure de biologie au cégep de Sherbrooke, Dominique Dubuc, engagée dans la lutte contre l’homophobie et la transphobie depuis plus de 25 ans, a été honorée en 2024, alors que le prix 2025 a souligné l’engagement de Donald Picotte, mené avec passion et détermination depuis plus de 35 ans et qui a profondément marqué la promotion des droits et du bien-être des personnes de la diversité sexuelle et de genre.

Pour plus d’information, communiquez avec le Bureau de lutte contre l’homophobie et la transphobie.

https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/prix-action-lgbtq-plus

[email protected]