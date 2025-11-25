Entrevue avec Ben, Monsieur Latex Montréal 2025

Fraîchement couronné Monsieur Latex Montréal 2025 lors du Weekend Phoenix, Ben — co-organisateur des événements Rubber Lounge et SWEAT — incarne une nouvelle génération d’ambassadeurs de la scène fétiche montréalaise. Performeur, organisateur, drag queen à ses heures sous le nom de Ben Addiction, et véritable moteur de communauté, il raconte son parcours, ses émotions et les projets ambitieux qui l’attendent au cours de son année de titre.

Tu viens tout juste d’être couronné Monsieur Latex Montréal 2025. Comment as-tu vécu ton passage au concours?

Honnêtement, ç’a été toute une montagne russe d’émotions! Pendant l’entrevue, j’étais extrêmement nerveux — vraiment beaucoup. Mais une fois rendu sur scène, tout a changé. J’ai senti l’amour du public, comme une vague qui m’a enveloppé. C’est clairement le moment fort de ma fin de semaine : de voir à quel point les gens étaient derrière moi, ça m’a profondément touché.

Qu’est-ce que cette reconnaissance représente pour toi?

C’est un immense honneur, mais aussi une belle responsabilité. J’aime le latex depuis des années, c’est une passion qui m’a amené à m’impliquer dans la communauté fétiche autant sur scène qu’en coulisses. Ce titre me confirme que je suis à la bonne place, et que le travail que je fais pour la scène compte vraiment.

Tu es impliqué dans plusieurs événements fétiches à Montréal. Peux-tu nous en parler?

Je co-organise les soirées Rubber Lounge et SWEAT, qui rassemblent les amateurs de latex, de gear et de kink dans une ambiance accueillante et inclusive. J’ai aussi eu la chance d’animer Pup Montréal… en drag! Mon alter ego, Ben Addiction, adore ce genre de défis. J’aime créer des espaces où les gens peuvent être eux-mêmes, explorer, performer et célébrer ce qui les fait vibrer.

Qu’as-tu envie d’accomplir durant ton année de titre?

J’ai plein de projets! D’abord, je veux continuer les Rubber Lounge, mais aussi créer des soirées de performance fétiche, des genres de kinky cabarets comme on en voit dans d’autres grandes villes. Ce serait une belle façon de lever des fonds, autant pour nos déplacements quand on représente la communauté que pour des organismes communautaires qui font un travail essentiel.

J’ai plusieurs idées de levées de fonds que j’aimerais mettre sur pied au cours de l’année. Je veux être présent, actif et vraiment utile pour la communauté.

Tu parles aussi de voyager. Qu’est-ce qui t’attire là-dedans?

J’aimerais visiter le plus possible d’événements fétiches et de rubber clubs à travers le monde.

Mon but, c’est de parler de Montréal, de mettre notre scène en valeur, et de donner envie aux gens de venir découvrir la communauté fétiche incroyable qu’on a ici. Montréal a tellement à offrir — je veux le crier sur tous les toits en latex!

Pour visionner l’entrevue https://www.youtube.com@FuguesMag