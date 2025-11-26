Le Collège Dawson inaugure le prix Joe Rose destiné aux étudiant·e·s LGBTQ+

Le Collège Dawson a lancé le Prix d’engagement communautaire queer Joe-Rose, une nouvelle distinction qui offrira une bourse de 1 000 $ à un·e étudiant·e LGBTQ+ inscrit·e à Dawson.

Ce prix annuel porte le nom de Joe Rose, un Montréalais aux cheveux roses qui a été harcelé puis poignardé à mort par quatre adolescents à bord d’un autobus de la STM aux petites heures du matin, le 19 mars 1989. Rose est ensuite devenu un symbole de résistance queer à Montréal, en plein cœur de la crise du sida, alors que la communauté vivait une forte répression policière, une recrudescence de crimes haineux anti-LGBTQ et une série de meurtres non résolus d’hommes gais.

« Créé et financé par la Fondation du Collège Dawson, le prix rend hommage à l’héritage de Joe Rose, un étudiant en soins infirmiers et militant contre le sida, attaqué et assassiné dans un crime haineux homophobe », peut-on lire sur la page du prix. « Durant son passage à Dawson, Joe a fondé le Etcetera Club, un espace sécuritaire pour les étudiant·e·s LGBTQ+. »

Les étudiant·e·s peuvent soumettre leur candidature au Prix d’engagement communautaire queer Joe-Rose chaque automne. La date limite pour la première édition de 2025 était le 14 octobre, et le nom de la personne gagnante sera bientôt dévoilé. Pour être admissibles, « les étudiant·e·s doivent s’identifier comme membres de la communauté 2SLGBTQIA+ » et « démontrer un engagement en matière de défense des droits et/ou de participation à des activités d’organisation au sein de la communauté queer ».

« À un moment où les droits des personnes queers et trans sont attaqués au Québec et ailleurs, reconnaître et célébrer la résilience de nos communautés est absolument essentiel », affirme James McKye, intervenant communautaire 2SLGBTQ+ au Collège Dawson. « En tant qu’institution d’enseignement, on doit soutenir celles et ceux qui créent des espaces, bâtissent des communautés et pratiquent l’entraide. »

En 2012, lorsque ce journaliste avait rencontré les membres du Etcetera Club — que Rose avait fondé en 1985 — aucun des étudiants présents ne savait qui il était. Après un bref rappel historique, les jeunes ont installé une plaque en son honneur au Collège Dawson en mai 2013. Une nouvelle plaque a été inaugurée en 2019. Depuis, Dawson a organisé des ateliers et des expositions d’art pour rendre hommage à Rose.

McKye insiste sur l’importance de commémorer Joe Rose. « La mémoire institutionnelle, c’est fragile : les cohortes changent tous les trois ans environ », dit-il. « C’est donc vraiment grâce au personnel, au corps professoral et aux clubs étudiants comme Etcetera — qui créent des liens entre les cohortes — que la mémoire et l’impact de Joe continuent de vivre. Même si le meurtre de Joe est tragique, il y a une dimension très positive quand on se rappelle la force du travail communautaire qui peut naître à Dawson. L’année où les étudiant·e·s ont écrit des lettres d’amour à Joe dans le cadre de l’activité “Dear Joe Rose” à la Saint-Valentin (en février 2023) était un exemple très touchant de son influence durable. Plusieurs l’ont remercié. »

Selon McKye, la vie queer demeure difficile pour plusieurs étudiant·e·s LGBTQ+.

« Je vois beaucoup de détresse dans mon bureau », confie-t-il. « Les pressions du capitalisme, les changements climatiques, les effets persistants de la pandémie de COVID-19, combinés à l’homophobie et à la transphobie, rendent l’idée même d’un avenir de plus en plus inaccessible pour les jeunes queers et trans. Plusieurs ne sont pas encore ancrés dans une communauté et en souffrent. Un des privilèges de mon travail, c’est de les aider à se reconnecter à eux-mêmes, aux communautés queers et trans actuelles, et à s’enraciner dans les actions du passé pour mieux naviguer leur vie aujourd’hui. »

McKye souligne également que l’héritage de Joe Rose dépasse largement les murs du campus.

« Joe Rose n’est pas seulement une figure marquante pour Dawson, mais aussi un symbole de l’activisme VIH/sida à Montréal. À bien des égards, l’exemple de Joe et des autres militant·e·s du VIH/sida et organisateurs d’entraide représente une source profonde de réconfort pour les étudiant·e·s et le personnel. Nous demeurons inspirés par son courage de vivre ouvertement et fièrement. Il s’est constamment libéré pour que d’autres puissent l’être à leur tour. »

INFOS : le Prix d’engagement communautaire queer Joe-Rose, visitez le site de Dawson : www.dawsoncollege.qc.ca