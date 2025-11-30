Jonathan Bailey est la star numéro un du box-office en 2025

L’acteur ouvertement gai a dominé l’année grâce à ses rôles dans Jurassic World: Rebirth et Wicked: For Good. 2025 aura été une année marquante pour Jonathan Bailey. À peine quelques semaines après avoir été sacré Sexiest Man Alive par People — une première pour un acteur ouvertement homosexuel — on apprend maintenant qu’il est la vedette la plus lucrative du box-office mondial cette année, étant parmi les vedettes principales de deux méga-productions… et deux succès monstresé

Dans Jurassic World: Rebirth, sorti le 2 juillet 2025, il incarnait le paléontologue Dr Henry Loomis. Le film a rapporté 868 millions de dollars à travers le monde, ce qui en fait actuellement le quatrième film le plus rentable de 2025, juste derrière Ne Zha 2, Lilo & Stitch et A Minecraft Movie.

Plus récemment, Wicked: For Good — deuxième volet de l’adaptation en deux parties de la célèbre comédie musicale de Broadway — est sorti en salle le 21 novembre 2025. Bailey y joue le rôle du prince Fiyero. Le film a réalisé une impressionnante fin de semaine d’ouverture à 150 millions de dollars en Amérique du Nord, selon les estimations de Comscore.

Un nouveau record pour un film inspiré de Broadway

Avec ce lancement, Wicked: For Good dépasse le 112,5 millions de recettes du premier film, établi en 2024. Le volet de 2025 décroche donc le meilleur week-end d’ouverture de l’histoire pour une adaptation d’un spectacle de Broadway— fracassant le record détenu… par son propre prédécesseur.

Une victoire majeure pour la représentation LGBTQ+

Que Bailey soit la star numéro un du box-office mondial cette année représente une avancée symbolique importante pour la visibilité LGBTQ+ au cinéma — surtout dans une industrie où plusieurs acteurs ont déjà confié craindre que le fait d’être ouvertement queer leur ferme la porte à de grands rôles.

Bailey, aujourd’hui très à l’aise avec son orientation sexuelle, rappelle toutefois que ça n’a pas toujours été le cas. Dans une entrevue accordée à GQ en 2022, il racontait : « Bien sûr que j’ai pensé que pour être heureux, je devais être straight. Puis j’ai fini par me dire : fuck it. Je préfère tenir la main de mon chum en public ou mettre ma vraie photo sur Tinder sans m’en faire, plutôt que de décrocher un rôle. »

Un contraste frappant avec l’état de la représentation télé

L’ironie veut que ce succès arrive la même semaine où l’on apprenait que 41 % des personnages LGBTQ+ à la télévision ne reviendront pas la saison prochaine, en raison d’annulations, de formats limités ou de départs forcés dans les intrigues.

Un rappel que malgré des victoires majeures comme celle de Bailey, la représentation queer reste fragile — et loin d’être garantie.